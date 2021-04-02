Funda ERKOÇ

Medya Dünyasında Şok Ayrılık!

CNN Türk'te 12 yıldır görev yapan haber spikeri Büşra Sanay, kanal ile yollarını ayırdı. Sanay, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "12 yıldır çalıştığım Cnn Türk kanalı ile yollarımızı ayırdık" dedi.

Kanalda 12 yıldır görev yapan haber spikeri Büşra Sanay, ayrılık kararı aldı. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden paylaşım yapan Büşra Sanay, "12 yıldır çalıştığım Cnn Türk kanalı ile yollarımızı ayırdık" dedi. Ayrılığın nedenine ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken Sanay ile kanalın karşılıklı anlaşma yolu ile ayrılığı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Ayrılığı Açıkladı!...

Aralarında 18 yaş ayrım bulunan ünlü çift zihin anlaşmazlığı sebebiyle yollarını ayırdı... Ayrılık haberini Rıza Kocaoğlu yazılı bir açıklama ile duyurdu.

Hazal Subaşı ile olan birlikteliğini bitiren Rıza Kocaoğlu yazılı bir açıklama yaptı...

Kocaoğlu açıklamasında ;Dünyanın ve ülkemizin çok zor süreçlerden geçtiği, acı kayıplar verdiğimiz bu günlerde gündemi meşgul etmek istemesek de paylaşmak durumunda kaldık.

Hazal Subaşı ile 2019 yılından beri devam eden ilişkimizi sonlandırmış bulunmaktayız. Birbirimize karşı saygı duyarak verdiğimiz bu kararımıza siz değerli basın mensubu arkadaşlarımızdan da aynı yaklaşımı bekliyoruz. Bu süreçte bize gösterdiğiniz duyarlılık için teşekkür ederiz. sözlerine yer verdi.

Hülya’yı Blurladılar…Diziyi Uçurdular!

Haftanın en çok hangi dizisi konuşuldu derseniz hemen “Masumiyet” derim!...

“Dizinin bölümü mü çok mu heyecanlıydı?” Diye sorarsanız “yok derim! “

Eeee o zaman bu kadar çok konuşulup gündeme nasıl oturdu dersenize?

İşte cevabım…

Masumiyet dizisi başladığından beri güzel bir reyting yakaladı ve yoluna devam ediyor ama malum dizi piyasası rekabet piyasası o yüzden bir tık daha fazla konuşulup , sosyal medyanın gündemine oturmak için akılcı hamleler yapmak lazım!...

İşte geçen hafta şahane bir iş yaptılar bence!

Başrol oyuncusu Hülya Avşar’ı yüzünü blurladılarda blurladılar…

O güzelim Hülya gitti, sisler ardında burnu ağzı yok olmuş bir Hülya geldi…Valla çokta iyi oldu dizi ve Hülya Avşar bir anda sosyal medyanın gündemine pat diye oturdu. Sosyal medya o kadar çok konuşuldu yazıldı, çizildi ki para verip bu kadar başarılı PR yapamazdınız vallahi!..

Hülya Avşar ilk önce kızar falan sandım ama baktım o da memnun bu işten, hakkında yapılan yorumlara esprili cevaplar falan veriyor! O da keyiflendiğine göre bu hamle gayet yerinde tadında ve tuzunda olmuş o zaman…

İşte biraz akılcı oyunlar ve akıllı hamlelerle bir anda gündeme nasıl oturulur sorusunun cevabı işte böyle verilir.

Sete Başlayan Hazal Kaya Korona Oldu!...

Hazal Kaya cephesinden kötü haber geldi...

Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandı…Netflix'in yerli yapım olan ve bir dönem hikayesi barındıran dizisi Pera Palas’ta Gece Yarısı'nın çekimleri geçtiğimiz günlerde başladı...Hazal Kaya ve Selahattin Paşalı’nın başrolünü oynadığı dizinin setinde yoğun bir çalışma devam ederken üzücü haber geldi… Korona olan Hazal Kaya, hastalığını sosyal medyadan duyurdu.

Dizinin çekimlerine 5 gün ara verildi. Test sonucu pozitif çıkınca kendisini karantinaya alan Kaya'nın hastalığı hafif atlattığı öğrenildi.

Hande Ünsal'ın çifte başarısı

Haftalık olarak radyo ve tvlerde en çok çalan şarkıları listeleyen Telifmetre verilerine göre Hande Ünsal, iki eseriyle Top 10 Listesi’nde yer almayı başaran ilk sanatçı oldu. Ünsal listede, yeni şarkısı ‘Çok Sevmekten’le birinci, geçtiğimiz Kasım ayında çıkardığı ‘Sözüm Söz’le de dokuzuncu sırada yer aldı.

Çok Sevmekten’le kısa sürede YouTube’da trend videolar listesine girmeyi başaran Ünsal’ın şarkısı, 2 haftada 5,7 milyon görüntülenmeye ulaştı.

Camdaki Kız Rötar Yaptı!...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan "Camdaki Kız"ın başta yayın tarihi 1 Nisan Perşembe olarak açıklanmış, daha sonra ise bu tarih bir hafta sonraya alınmıştı.

Nadim Güç'ün yönettiği, Seda Altaylı'nın ise kaleme aldığı dizideki bu değişikliğin nedeninin koronavirüs olduğu ortaya çıktı. "Camdaki Kız'ın başrol karakteri Sedat'ı canlandıran Feyyaz Şerifoğlu'nun test sonucu pozitif çıkınca setin çekim takvimi değişti…Dizi 1 Nisan yerine 8 Nisan’da ekrana gelecek.

Geri Dönüşü Sevindirdi!...

FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya ünlü oyuncu geri döndü.

Şevval Şam, Nesrin Cavadzade ve Eda Ece'nin başrollerini paylaştığı FOX TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma'ya ünlü oyuncu Barış Kılıç'ın geri dönüp dönmeyeceği merak konusu olmuştu.

Yoğun istek üzerine ünlü oyuncu Barış Kılıç diziye geri döndü.