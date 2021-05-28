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MAGAZİNMATİK

Funda ERKOÇ
Türkiye

Funda ERKOÇ

[email protected]

28 Mayıs 2021, 16:31

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Eurovision’dan Aşk Doğdu!

Eurovision şarkı yarışmasında Norveç ve Azerbaycan'ı temsil eden TIX ile Efendi arasında bir aşk mı başladı? İki yarışmacı yarışma boyuncu birbirlerinden ayrılmadılar ve sosyal medya hesaplarından hep aşk dolu paylaşımlar yaptılar.   

TIX, kendisi ile Efendi arasındaki tüm 'aşk hikayesini' geçtiğimiz Cuma günü Instagram'da İsveçli şarkıcı Tusse'nin de yer aldığı bir videoda paylaştı. TIX ve Efendi'nin birbirlerine sevgi sözleri ile süslenmiş notlarla hediyeler verdiler. 

TIX, Efendi'ye büyük bir demet pembe çiçek verirken  Cuma günü Azerbaycan'ın soyunma odasına bu kez de üç sarı gül geldi. TIX, çiçeklerle birlikte Efendi'nin onunla çıkmak isteyip istemediğini soran bir not bırakmıştı.

Eurovision’da umduklarına bulamayan iki ülke yarışmacısı sanırım ödül olarak aşkı buldular…

Gülben’e Kaynana Geliyor!

Masumlar Apartmanı salı günlerinin vazgeçilmez dizisi oldu.

Dizinin son bölümlerinde Gülben ile Esat'ın yaşadığı aşk izleyiciler tarafından hayli beğenilerek izleniyor...’Masumlar Apartmanı'na önümüzdeki bölümlerde yeni bir isim dahil oluyor.

Gülben'in biricik aşkı Esat'ın annesi rolü ile Tülay Bursa diziye dahil oluyor.

Esat'ın annesinin diziye dahil olmasıyla birlikte Gülben ile Esat aşkında bakalım ne gibi gelişmeler yaşanacak? Gülben kaynanası ile anlaşabilecek mi? Ya da Kaynana bu aşkı onaylayacak mı? 

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