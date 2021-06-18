Funda ERKOÇ

Akın Akınözü Bir İyiliğe Vesile Oldu!

Hercai dizisinde canlandırdığı Miran karakteriyle hayran kitlesini genişleten oyuncu Akın Akınözü, SMA hastası Miran bebek için Hercai dizisinin ilk bölümünde giydiği takım elbisesini satılığa çıkarmıştı. O takım elbise yüksek bir fiyata satıldı.

Geçtiğimiz aylarda final yapan Hercai’nin Miran'ı Akın Akınözü, Instagram'da Demet Evgar’ın canlı yayın konuğu olmuştu.

SMA hastası olan Miran bebeğe bağış toplanması için sevenlerine çağrıda bulunan Akınözü, Hercai dizisinin ilk bölümünde giydiği takım elbisesini Miran bebek için satılığa çıkarmıştı.

Açılış fiyatı 17 bin TL olan takım elbise, Akınözü'nün Amerikalı bir kadın hayranı tarafından 32 bin TL'ye satın alındı.





Alina Boz’a Sürpriz Doğum Günü!

Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı “Maraşlı”nın setinde Alina Boz’a sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

Maraşlı ekibi, dizide fotoğraf sanatçısı Mahur karakterine hayat veren güzel oyuncuya üzerinde fotoğraf makinesi şekli olan pasta yaptırdı. Maraşlı’nın “bayan” diye hitap ettiği Mahur’a, set ekibinin “İyi ki doğdun bayan!” yazılı çelenk sürprizi, sette eğlenceli dakikalar yaşattı.

Ayşenil Şamlıoğlu Talihsiz Kaza Kurbanı!

Sevilen dizi Menajerimi Ara oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu talihsiz bir kaza geçirdi.

Menajerimi Ara dizisinin çekimleri sırasında talihsiz bir kaza yaşandı...

Dizinin usta oyuncusu Ayşenil Şamlıoğlu, karavanına girerken yağmurda kayganlaşan basamakta ayağı kayınca sert bir biçimde düştü.. Düşmenin etkisi ile ayağı kırılan Ayşenil Şamlıoğlu sağlık durumu hakkında sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Şamlıoğlu kırık ayağının fotoğrafını paylaşıp "Yağmurda kayganlaşan karavan basamağında ayağım kaydı ayak sola gitti ben sağa uçtum,çok şükür sadece kırık ayakla atlattım,ilgi gösteren geçmiş olsun diyen herkese teşekkür ediyorum,sevgiler" açıklamasını yaptı.







Dilan Rojava’nın Bir Hayali Var!...

10 yıllık sanat yaşamına 2 single 6 albüm sığdıran genç ve güzel şarkıcı Dilan Rojava yakında yeni sürprizlerle geliyor.

Yurtiçi ve yurtışında sayısız konser veren Dilan Rojava bundan sonraki yapacağı çalışmalarda adından sıkça söz ettireceğe benziyor. Son dönmelerin en çok rağbet gören sosyal medya kanalı TiK TOK’ta zirveye oynuyor. Neden mi?

TİK TOK 112.7 K ve İnstagram 57.4 K tarafından sürekli izlenen ve beğenilen paylaşımlarıyla ön plana çıkmaya başarıyor. Bilhassa pandemi döneminde Dilan Rojava’ya gelen olumlu eleştirilerden dolayı işine dört elle sarılıyor. Bu da başarısını kamçılıyor.

Değişik giyim tarzı ve sahne repertuarlarıyla da beğeni toplayan genç şarkıcı Dilan Rojava bundan sonra adından sıkça söz ettireceğe benziyor.

Bundan sonra magazinde bende varım diyerek iddialı konuşuyor. En büyük hayali ise klibinde Nuri Alço’nun kendi klibinde oynaması.





Farah Zeynep Abdullah hastanelik oldu!

Masumlar Apartmanı dizisine veda eden Farah Zeynep Abdullah hastanelik oldu...Köpeklerin kavgasından arada kalan oyuncu elinden yaralandı.

Farah Zeynep Abdullah köpeklerinin kavgasını ayırdığı sırada yaralandı. Serçe parmağı kırılan Abdullah'ın baş parmak tırnağının da çıktığı öğrenildi. Sosyal medya hesabından hastanede müdahale sonrası paylaşımda bulunan Farah Zeynep Abdullah hayranlarına iyi olduğunu duyurdu.

Köpeklerinin kavgası arasında kalan Farah Zeynep Abdullah “Baya kopuyomuş baş parmağım, tırnak sallanıyodu, avucumda tutarak gittim hastaneye ya şok oldum. Serçe de yarılmış kırılmış, inanamıyorum hala.” Dedi.





Bu Ayrılık Üzdü!...

Masumlar Apartmanı dizisinin sevilen oyuncusu Merve Dizdar kendisi gibi oyuncu olan eşi Gürhan Altundaşar ile ayrıldıklarını duyurdu.

2018 yılında evlenen Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar çiftinden üzücü bir haber geldi...

Çift Boşanma Kararı Aldı...

Magazin gündemin bir kaç haftadır çiftin boşanacağı yolunda iddialar ortaya atılmaya başlanmıştı.Ünlü çift sosyal medya hesaplarından da paylaşımlarına ara verince iddialar daha da arttı.

Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'in Merve Dizdar tüm bu iddialar üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"Magazin bilmiyorum, anlamam da. Bu olaylar nasıl çıktı onu da bilmiyorum. Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldığımız doğru..."

"Fakat bunun dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle rica ederim. Ne Gürhan, ne ben birbirimizi aldatmadık. yasak aşk yaşamadık kimseyle. Sadece bitti. Rica ediyorum."

Survivor Nagihan’ın Hayali Gerçek Oldu!

Milli atlet ve eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere’nin polis olma hayali, oynadığı klipte gerçek oldu.

Genç rapçi Eren Elbir’in klibinde rol gereği polis olan Karadere, suçluları yakalayarak hapishaneye götürüyor.

Milli atlet ve eski ’Survivor’ yarışmacısı Nagihan Karadere’nin polis olma hayali, oynadığı klipte gerçek oldu. Genç rapçi Eren Elbir’in klibinde rol gereği polis olan Karadere, suçluları yakalayarak hapishaneye götürüyor.

400 metre engelli branşında 56 saniye altında koşan ilk ve tek kadın atlet olma unvanına sahip milli atlet ve eski ’Survivor’ yarışmacısı Nagihan Karadere, “Kardeşlerim Köşede” isimli rap şarkısının klibinde oynadı. Klipte polis memurunu canlandıran Karadere rol gereği suçluları kovalayarak cezaevine götürdü. Karadere’nin milli atlet olması nedeniyle klipteki hareketli sahnelere kolay uyum sağladığı görüldü.

Yasak Elma’dan Kim Ayrılıyor?

Sevilen dizi Yasak Elma’nın sezon finalinde büyük bir patlama meydana gelmiş ve yeni sezonda kimlerin öleceği kimlerin sağ kalacağı sorusu akıllara gelmişti.