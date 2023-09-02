Haber: Mert Osman Erman

Ancak talihsiz bir ilişki, hayatlarını aldatılmaya, şantaja ve sonunda cinayete dönüştüren olaylar zincirini başlattı.

Stoke-on-Trent'ten olan Mahek, üniversiteden ayrıldıktan sonra sosyal medya kariyerine odaklandı.

Bu işe yatırım yapmaya başlıyordu. Yaklaşık 129.000 takipçisi vardı ve parti ve ürün tanıtım etkinlikleriyle ülkenin dört bir yanında gelir elde ediyordu.

Ayrıca videolarında sık sık annesi Ansreen ile olan "seçkin ilişkisini" övüyordu ve annesi de genellikle videolarına katılıyordu.

Ancak Ansreen, 21 yaşındaki Saqib Hussain ile tanıştığında, trajedilere yol açan bir olay zinciri başlattı ve sonunda hem anne hem de kızı çifte cinayetten suçlu bulundu.

Her ikisi de şimdi ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı, Mahek'e en az 31 yıl 8 ay ve Ansreen'e en az 26 yıl 9 ay hapis cezası verildi. İlişki

Ansreen ve Saqib ilk kez 2019'da video uygulaması Azar üzerinden çevrimiçi sohbet etmeye başladılar.

Numaralarını değiştirdiler ve kısa süre sonra her gün konuşuyorlardı. İlişki inişli çıkışlıydı, ancak yaklaşık üç yıl sürdü.

Leicestershire Polisi'nden Det Insp Mark Parish, Ansreen'in Saqib'in ona gösterdiği ilgiden "memnun olduğunu" söyledi. Dedi ki, birçok kez otelde, restoranda ve nargile salonlarında buluştular.

Ancak 2021'de ilişki kötüye gitmeye başladı. Ansreen onu bitirmeye çalıştı ve Saqib üzgündü.

Onun reddini kabullenmekte zorlanarak, ona eski sevgilisinin açık materyalini kocasına göndermekle tehdit etti.

O yılın sonunda Ansreen çöktü ve kızına her şeyi anlattı. Ancak şantajla ilgili polise gitmek yerine Mahek işleri kendi eline almaya karar verdi.

"Mahek'in Saqib'in ailesini tanıdığını ve onlarla birlikte olduğunu bildiğim için, Saqib'in yaptıklarını durdurmak ve ona engel olurlardı" dedi Det Insp Parish.

"[Bukahris] polisle konuşmuş olsaydı, bu aşamaya gelmezdi. Bu noktaya gelmezdi." Plan

Annesine yardım etmek için Mahek arkadaşı - otomobil tamircisi Rekan Karwan'a başvurdu.

İkili, Saqib'e £3.000 teklif ederek bir toplantıya gelmesini sağlamak için bir plan yaptı. Bu, onun Ansreen ile aşıklarken harcadığı miktarın miktarıydı.

Rekan, en iyi arkadaşı Raees Jamal ile Raees'in kuzeni Ameer Jamal ve diğer arkadaşları Sanaf Gulummustafa, Natasha Akhtar ve Mohammed Patel'in yardımını aldı. 11 Şubat 2022'nin erken saatlerinde grup, Leicester'daki bir Tesco süpermarketine geldi ve Saqib'i bekledi. Ona pusuya düşürmek için bir plan yapmışlardı.

Banbury'de - Saqib'in memleketi - Leicester'a gitmek için bir yolculuk ayarlamaya çalışıyordu.

Birkaç arkadaşına sordu. Onlardan biri olan Hashim Ijazuddin, ona sürüş yapmayı teklif etti.

"Hashim, olan bitenden hiçbir şey bilmiyor, Saqib'in arkadaşı ve olayın olduğu gece Saqib'i Leicester'a götürmeyi kabul etti - tamamen masumca" dedi Det Insp Parish.

"Hiçbir suçluyla ilgisi yok, neyin olduğunu bilmiyor ve bazı yönden yanlış yerde yanlış zamanın adamı olduğu söylenebilir." Kovalama

Saqib ve Hashim, saat 01:17 GMT'de Tesco otoparkına geldi. Birkaç saniye beklediler, ancak bir şeyin yanlış olduğunu hissettiler.

Hızla sahneden ayrıldılar, ancak Skoda'ları Raees tarafından kullanılan mavi bir Seat Leon ve Rekan tarafından kullanılan bir Audi TT tarafından takip edildi.

Mahek ve Ansreen'ın davası, Mahek'in Saqib'i aradığını telefon kayıtlarından öğrenildiğini gösterdi.

"Oldukça gerginleşiyor" dedi Det Insp Parish. "Ancak ne söylendiğini asla bilemiyoruz.

"Ama kelimeler değişiyor."

Bu konuşmadan bir dakika sonra Saqib 999'u aradı.

Arkasındaki arabada yolcu olduğunu ve onu takip eden arabada olduğunu söyledi. Arkadaki arabanın, onu yolun dışına itmeye çalıştığını söyledi.

Panik içindeki bu arama, Saqib ve Hashim'in takipçilerini kaybetmeye çalışmak için bir kırmızı ışıkta geçerek çift şeritli yolda devam ettikçe yaklaşık beş dakika sürdü.

Det Insp Parish şöyle dedi: "İlk bahsettiği şeylerden biri sıkıştırıldığıdır ve elbette, bir otomobil bayisinin görüntülerinden arabanın önünde duran bir araçla sıkıştırıldığını gösteren açıkça görülebilir.

"[Aramada] Saqib, Hashim'e 'gönder' dedi, ki bu, Hashim'e buradan gitmeleri gerektiğini gösteren bir işarettir - burada ne olup bittiğini beğenmiyoruz.

"Bu noktada zihinlerinden geçen korku ve endişenin ne olduğunu açıkça hayal edebilirsiniz - kırmızı ışıktan geçtikleri ve hala takip edildikleri gerçeği." Saqib ve Hashim'in aileleri mahkemede yayınlanmaması için 999 çağrısını istedi.

Son anlar son derece üzücüdür. Sonunda, operatör Saqib'in hala orada olup olmadığını sorduğunda, hattın sessiz kaldığı 10 saniye süreyle sonuçlanır.

Sonrası

01:30'dan hemen sonra, A46 boyunca seyahat eden bir kurtarıcı sürücü, bir ağacın yanında yanmış bir araba gördü. Kimse polisi aramadığını fark edince, yolu kamyonuyla kapattı.

İlk polis memurları yaklaşık 10 dakika sonra geldi, hemen ardından itfaiyeciler geldi.

Ateş söndürüldükten sonra, polis memurlarından biri arabada iki kişinin cesedini gördü.

Audi ve Seat sürücüleri daha yukarıda durdu. Mahek, Audi'nin sürücüsü olarak görev aldı ve Natasha Seat'ı sürdü.

Ardından, alçakgönüllü gözlerden uzak sessiz bir sokak olan Sutton Place'e gitmek için Leicester'a geri döndüler. Grup arabalardan indi ve sokaklarda yürümeye başladı.

Saat 02:00 civarında farklı noktalarda görüldüler, soğuk Şubat karanlığında bölgede hareket ederken CCTV tarafından yakalandılar.

Sonraki görüntüleri güvence altına alan polis memurları ne yaptıklarından emin olamadılar, ancak bir teori onların bir örtme hikayesi hazırladıkları yönündeydi.

Ardından ya eve yürüdüler ya da bırakıldılar. Seat'ın kayıtlı sahibi olan Natasha, Birmingham'daki evine dönmeye başlarken Bukhariler Stoke-on-Trent'e doğru kuzeye gitti.

Bu arada Leicestershire Polisi, grupun bilmediği bir şeyi biliyordu.

Saqib'in 999 çağrısı dedektif

lere iletildi ve otomatik plaka tanıma (ANPR) kameralarını tarımaya başladılar.

Bir uyarı gönderdiler ve Batı Midlands'taki iki polis Natasha'nın Seat'ını gördü.

Onu takip etmeye başladılar ve daha sonra bir benzin istasyonunda onu kutuya aldılar. Bu olmadan önce panik içinde Raees'i aradı.

Daha sonra tutuklandı ve gözaltına alındı.

Saat 08:00 civarında Mahek ve Ansreem, polislerin Mahek'in erkek kardeşi ve babası ile konuştuğu seste uyandı.

Bu noktada Mahek, polisin kendisinden aramalar yapmış bir dizi kaçırılmış çağrısı olduğunu fark etti. Detektiflerin telefon görüşmelerini kaydetmeye başlamış olmaları üzerine.

Mahek, polise gece kaza yaptıkları sırada Nottingham'a sosyal medya etkinliği için gittiklerini söyleyerek, polise yalan söyledi.

İkisi daha sonra tutuklandı ve bir Leicester polis karakoluna götürüldü.

Gözaltında sorgulanırken Mahek, o gece ne yaptığına dair yalan söylemeye devam etti.

Ancak polis, Saqib'in 999 çağrısını çaldığında, şaşırmış gibi göründü.

Yenilgiyi kabul etmek yerine, gözyaşlarına boğuldu ve Saqib'in "çok fazla yalan söylediğini" ve olayları "manipüle ettiğini" söyledi.

Bukhari ve altı başkası daha sonra cinayetle suçlandı.

Bunlardan biri, sonunda tüm suçlamalardan beraat eden Mohammed Patel, polise kovalamanın tam hikayesini anlattı ve kovalama sırasında ne olduğunu ortaya çıkardı.

Önemli olan, Rekan ve Raees'in kovalama sırasında Saqib'i yoldan çıkarma konusunda bir telefon görüşmesi yaptığını polise söyledi.

Mahkeme salonundaki gözyaşları

4 Ağustos 2023 Cuma günü, bekleyişin uzun 18 ayının ardından hem Hussain hem de Ijazzudin aileleri sevdiklerinin cinayetle suçlananların kaderini öğrenmeye hazırlandılar.

Jüri, 28 saatten fazla süre boyunca karar verdi.

Aynı gün, Mahek, Leicester Taç Mahkemesi önündeki bir alışveriş merkezi balkonundan gazeteciler tarafından görüldüğünde onları selamlayarak güvende görünüyordu. Kendine güvenen tavırları hemen gitmişti. Jüri, hem annenin hem de kızın iki cinayet suçlamasından da suçlu olduğuna karar verince gözyaşlarına boğuldu.

İki arabanın sürücüleri olan Rekan Karwan ve Raees Jamal da her iki cinayetten de suçlu bulundu.

Natasha Akhtar, Sanaf Gulammustafa ve Ameer Jamal, her biri iki adam öldürme suçundan mahkum edildi.

Kurbanlar kararın ardından Saqib'in kuzeni Adil Bahar, ailelerin bu noktaya ulaşmak için ne kadar acı çektiklerini anlatarak BBC'ye konuştu.

Her gün onu "özlüyor".

"Mahkeme koltuklarında oturduğumuzda ve hakim jürinin karara vardığını söylediğinde, o anda kalbim sadece parçalanıyor gibi hissetti.

"Onu geri getirmek için her şeyi yapardım."Hashim'in anısına düzenlenen bir futbol turnuvasında konuşan iki büyük erkek kardeşi de içten bir şekilde övgülerde bulundu.

Muhammed Zaheer şunları söyledi: "Hayatının kısa bir döneminde, ülke genelinde ve dünya genelinde bir çok insanın kalbini dokundu.

Onun hakkında sabahın erken saatlerinden akşama kadar size hikayeler anlatabilirim... çok fazla hikaye var.

"Birbirimizin arkasında olurduk... o benim en iyi arkadaşımdı. Bir erkek kardeşi en iyi arkadaşı olan bir şey çok özeldir."

Mohammed Zain de övgülerde bulundu ve erkek kardeşini hemen hemen her yerde hatırladığını söyledi.

"Gerçek TikTok influencerı, dünya yaşam influencerı Hashim'di. Şimdi insanların her biri onun kardeşi olmak istiyor. Ona baktığınızda, herkes 'bu benim kardeşim' diyecek. Tek olan odur."