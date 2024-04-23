İsrail ordusunun 200 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 34 bin 183 kişi hayatını kaybetti
İstanbul
Malezya Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, donanmanın 90'ıncı yıl dönümü kutlamaları için Perak eyaletinde geçit töreni provası kapsamında eğitim uçuşu gerçekleştiren 2 helikopter havada çarpıştı.
Donanmaya ait bir üste gerçekleşen kazada helikopterlerde bulunan 10 görevli yaşamını yitirdi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, kazaya neyin sebep olduğuna ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.
Kaynak: AA