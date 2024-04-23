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Donanmaya ait bir üste gerçekleşen kazada helikopterlerde bulunan 10 görevli yaşamını yitirdi.

Malezya Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, donanmanın 90'ıncı yıl dönümü kutlamaları için Perak eyaletinde geçit töreni provası kapsamında eğitim uçuşu gerçekleştiren 2 helikopter havada çarpıştı.

İsrail ordusunun 200 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 34 bin 183 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun 200 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 34 bin 183 kişi hayatını kaybetti

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