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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Azerbaycan temaslarını değerlendirdi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Azerbaycan temaslarını değerlendirdi

Yapılan aramalarda 190 bin 400 boş makaron, 62 bin 300 doldurulmuş sigara, 140 kilogram kıyılmış tütün, 36 elektronik sigara, 89 elektronik sigara likiti, 2 elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca (KOM) ülke genelinde, tütün mamülleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen "SİS Operasyon u" kapsamında, Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince çalışma yürütüldü.

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