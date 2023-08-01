İSTANBUL- Kadıköy Belediyesi, her yıl yaz aylarına damgasını vuran Kalamış Yaz Festivali’nde bu yıl dünyaca ünlü bir sanatçıyı ağırlayacak. Dünya müziğinin kült ismi Manu Chao, 10 yıllık bir aradan sonra Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği Kalamış Yaz Festivali için İstanbul’a geliyor. Son yıllarda dünyanın birçok ülkesinden gelen konser tekliflerini geri çeviren Manu Chao, 10 yıl sonra Türkiye’ye Kalamış Yaz Festivali kapsamında geri dönüyor. 29 Ağustos Salı günü saat 21.00’de Kalamış Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilecek konserin biletleri bugün online platformlarda satışa çıktı. İstanbul’daki hayranlarıyla buluşmak için gün sayan Manu Chao, 29 Ağustos’ta Kalamış’ta müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

Festival, 10 Eylül’e kadar sürecek

Kadıköy Belediyesi’nin 7 Temmuz’da Kalamış Atatürk Parkı’nda başlattığı Kalamış Yaz Festivali ikinci ayına girdi. Kalamış’ta festival coşkusu, birbirinden değerli sanatçıların sahne alacağı konserler ve sinema tarihine damgasını vuran çok özel filmlerle Ağustos ayında da tüm hızıyla sürecek.

HABER: MERVE ELÇİ