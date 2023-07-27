Haber: Damla Oya Erman

12 Temmuz'da Londra'daki film prömiyerine katılan Robbie, şıklığıyla göz kamaştırdı. Mattel'in 1960'ta piyasaya sürdüğü 'Enchanted Evening' Barbie'sinden esinlenerek özel bir Vivienne Westwood elbisesi giydi. Daha önce Los Angeles'taki dünya prömiyerinde ise 60'ların 'Spot Işığında Solo' bebek modeline benzer siyah parlak bir Schiaparelli elbise ve gösterişli tül etekle görüntülendi.

Robbie ve stilisti Andrew Mukamal, Barbie'nin ikonik görünümlerini tam anlamıyla yansıtmaya kararlıydı ve bu görünümleri Instagram'da paylaştı. Bir fotoğrafta, Robbie, Barbie'nin 1959'da piyasaya sürülen plaj tulumunu anımsatan siyah-beyaz çizgili yazlık Herve Leger elbisesiyle poz verdi. Diğer bir fotoğrafta ise Seul prömiyerinde, 1985'te “Sabahtan Geceye Barbie" ile ünlenen iki farklı kırmızı pembe kostüm ve simli tül elbise giyerek Versace ile güncelledi.

Robbie'nin kırmızı halıda Barbie karakterine adeta bürünmesi "metot giyinme" olarak adlandırıldı ve bu, yakın zamanda "Spiderman: Eve Dönüş" filmi için örümcek detaylı kıyafetleri giyen Zendaya, "Wednesday" filmi için gotik şıklığı tercih eden Jenna Ortega ve "Küçük Denizkızı" filmi için denizkızı elbiseleriyle dikkat çeken Halle Bailey gibi diğer ünlü oyuncuların izlediği bir akımdır.

"Barbie" yıldızları Margot Robbie ve Ryan Gosling pembe renkteki görkemli yolculuklarına çıktılar.

Bu moda taktiği, "Barbie" filminin özellikle heyecan verici bir strateji olarak değerlendirilmesine ve yaz filminin beklenen heyecanını arttırmasına neden oldu.

Robbie'nin Barbie karakterine olan bağlılığı ve kıyafetlerinin nostaljik havası, görüntülerin viral olarak yayılmasına ve stilist Mukamal'ın yaratıcı ve zarif yorumlarıyla övgü toplamasına neden oldu.