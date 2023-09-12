Haber: Mert Osman Erman

Gülerek gazetecilere konuşan Ressa, "İnancınız olmalı" dedi ve Manila'daki bir mahkeme binasının dışında toplanan gazetecilere konuştu.

Beş dava eski başkan Rodrigo Duterte'nin görev süresi boyunca açılmıştı.

Ressa'nın haber sitesi Rappler, onun uyuşturucuyla savaşına eleştirel raporlar yayımladı.

Filipinler'deki artan otoriterliğe karşı yaptığı habercilik, Ressa'ya 2021 Nobel Barış Ödülü'nü kazandırdı, bu onuru Rus gazeteci Dmitry Muratov ile paylaştı.

2022 Haziran'ında görevi bırakan Duterte, anti-narkotik kampanyasıyla bağlantılı binlerce ölümden dolayı "insanlığa karşı suçlar" nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soruşturma altındadır.

Rappler, Ressa'nın geçen pazartesi günü beraatine dair bir açıklamada, "Bu sadece Rappler için değil, özgür ve sorumlu bir basının toplumları güçlendirdiğine ve demokrasiyi güçlendirdiğine dair inancını koruyan herkes için bir zaferdir" dedi.

Bir vergi kaçırma suçlaması, Ressa'yı 34 yıla kadar hapis cezasına çarptırabilirdi. Davalar, yabancı yatırımcılardan para toplamanın bir yolu olan 2015 yılında Philippine depositary receipts'ın (PDR) satışından kaynaklanıyor.

Ancak Ressa hala tam anlamıyla kurtulmuş değil. Kendisi, yedi yıl hapis cezası gerektiren bir siber hakaret davasında suçlu bulundu. Dava temyize giderken kefaletle serbest bırakıldı.

Rappler, yerel medyada yabancı yatırımlara karşı anayasal bir yasak ihlali iddiasıyla Philippine Securities and Exchange Commission tarafından verilen bir kapatma emrine itiraz ediyor.