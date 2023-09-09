Haber: Mert Osman Erman

Eski ABD Başkanı Donald Trump ve aynı davadaki diğer suçlu ortaklar, davalarını Georgia eyalet mahkemesinden taşımaya çalışabileceklerini ima ettiler.

Ancak son karar, benzer hukuki manevralar için iyi bir işaret değil.

Meadows'un Georgia'nın 2020 oylama sonuçlarını değiştirmeye yönelik komplo kurmakla suçlandığı davada, eski Beyaz Saray Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Meadows'un davası, Fulton İlçesi savcıları tarafından ilk büyük testini geçti.

Fulton İlçesi'nde suçlanan 19 sanık da suçsuz olduklarını iddia ettiler. Hepsi, Donald Trump da dahil olmak üzere, Georgia hapishanesine teslim oldu, fotoğrafları çekildi ve parmak izleri alındıktan sonra kefaletle serbest bırakıldılar.

Meadows, Trump'ın eyalet seçim yetkililerine oy sayısını kendi lehine değiştirmeleri için baskı yaptığı iddia edilen telefon görüşmeleri ve toplantıları düzenlemekle suçlanıyor. Kendisine suç örgütü ve kamu görevlisinin yemin ihlalinin istemli talebi suçlaması yöneltildi.

Eski Beyaz Saray görevlisi ve avukatları, federal bir çalışan olarak hareket ettiğini iddia ederek davasının eyalet mahkemesinden federal mahkemeye taşınması gerektiğini savundular. Ancak Cuma günü 49 sayfalık bir kararda, Atlanta'daki ABD Bölge Yargıcı Steve Jones, Meadows'un davasının taşınması için "düşük bir eşik dahi karşılanmamıştır" yazdı.

Yargıç, federal çalışanların resmi kapasitelerinde seçimlere katılmasını yasaklayan yasaların olduğunu belirtti. Kanıtlar, "Meadows'a karşı olan devletin suçlamalarının merkezindeki eylemlerin Trump kampanyası adına eyalet seçim faaliyetlerini ve prosedürlerini etkileme amacı taşıdığını" yazdı. Yargıç Jones, bir Obama ataması olan bir yargıçtır.

Karar, diğer sanıklar tarafından getirilen benzer itirazlar üzerinde "şu an için herhangi bir etkisi yoktur" diye ekliyor. Meadows'un, eski bir Kuzey Carolina milletvekili olduğu ve karara itiraz etmesi bekleniyor.

Geçen hafta federal mahkeme önünde üç saat boyunca ifade verdi.

Atlanta Journal Constitution'a göre, mahkemeye "Başkan Yardımcısı olarak kapsamım dışında bir şey yaptığımı bilmiyorum" dedi.

Adaletli ve dürüst seçimleri sağlama geniş bir sorumluluğu olduğunu ekledi.

"Taşıma" olarak bilinen bir süreç altında, sanıklar federal çalışan sıfatıyla hareket ediyorlarsa davalarının federal mahkemede yargılanması gerektiğini savunabilirler. Perşembe günü, Trump'ın avukatı müvekkili tarafından davasını federal mahkemeye taşımaya "teşebbüs edebileceğini" resmen mahkemeye bildirdi.

En az dört diğer sanık - eski adalet bakanlığı yetkilisi Jeffrey Clark, Georgia milletvekili Shawn Still, eski Georgia Cumhuriyetçi başkanı David Shafer ve iddia edilen "sahte seçici" Cathy Latham - taşıma için başvuruda bulundular.

Fulton İlçesi Savcısı Fani Willis, tüm sanıkları birlikte yargılamak istediğini belirtti.

Trump ve suçlu ortakları, federal mahkeme sisteminde daha anlayışlı bir jüri havuzu bulmayı umabilirler. Atlanta'nın bir banliyösü olan Fulton İlçesi, çoğunlukla Demokrat seçmenlerden oluşmaktadır.

Federal mahkemelerde genellikle kameralara izin verilmediğinden, federal mahkemeye geçmek aynı zamanda avukatlarına biraz zaman kazandırabilir.

Başka bir potansiyel avantaj da, federal mahkemede genellikle kameralara izin verilmemesidir.

Cuma günü, Fulton İlçesi, başlangıçta Trump ve 18 suçlu ortak hakkında suçlamaları öneren büyük jürinin tam raporunu yayınladı.

Belgeler, jüri panelinin toplamda 39 kişiye karşı suçlamalar önerdiğini gösteriyor.

Fani Willis'in suçlamalarla ilgilenmeme kararı verdiği 20 kişi arasında bir mevcut ve iki eski ABD senatörü bulunmaktadır.