Haber: Mert Osman Erman

Pazartesi günü, New York'ta bir jüri, 34 yaşındaki Majors'ın Mart ayında bir tartışma sırasında İngiliz koreograf Grace Jabbari'ye saldırdığını ve taciz ettiğini buldu.

Verilen kararın ardından Marvel sözcüsü, stüdyonun artık oyuncuyla çalışmayacağını açıkladı.

Majors, Şubat ayında gösterime giren "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" filminde ve şu anda ikinci sezonu devam eden Disney+ dizisi "Loki"de kötü karakter Kang the Conqueror'ı oynadı.

Marvel, zaten başrolde yer alması beklenen "Avengers: The Kang Dynasty" filminin yayın tarihini ertelemişti. Oyuncunun aynı karakterle yer aldığı "Avengers: Secret Wars" filminin devamı da bulunuyordu.

Şu anda belirsiz olan, Marvel Stüdyoları'nın onu başka bir oyuncuyla mı değiştireceği yoksa karakterini filmlerden mi çıkaracağıdır. Hollywood Reporter'a göre, Marvel zaten Loki'nin yaratıcısını, Kang Hanedanı olarak beklenen filmin senaryosunu yeniden çalıştırmak için işe almış durumda. Film için yeni çalışma başlığı Avengers 5 olarak belirlenmiş, ancak bu bilgi kaynaklardan gelmiştir.

Jonathan Majors'ın başrolünde yer aldığı ve potansiyel Oscar adayı olarak gösterilen "Dreams" adlı dergi filmi de gözaltına alınmasının ardından yayın tarihini erteledi.

Ayrıca, haberler ortaya çıktıktan sonra ABD Ordusu Creed III yıldızını büyük bir reklam kampanyasından çıkardı.

Eski kız arkadaşı Bayan Jabbari, çiftin New York City'deki bir kiralık arabada telefon üzerine çıkan bir tartışma sırasında kırık bir parmak, morluklar ve kulağı arkasındaki kesikle baş başa kaldı. Majors'ın telefonunda başka bir kadından "Keşke şu anda seni öpüyorum" yazan bir metin mesajı gördüğünde olay meydana geldi.

Film yıldızı, telefonunu geri almak için eski kız arkadaşını kavradı, kolunu arkasında çevirdi ve başına vurduğunu Bayan Jabbari ifade etti.

Şubat ayında yapılacak cümleleme sırasında Majors, bir yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Bu, birkaç Marvel filmine önceden yer alması beklenen önde gelen bir Hollywood oyuncusu için çarpıcı bir düşüşü işaret ediyor.