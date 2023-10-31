Haber: Damla Oya Erman

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer ve Lisa Kudrow'un ortak açıklamasında, bu "akıl almaz bir kayıp" olduğunu ifade ettiler.

Friends oyuncusu, cumartesi günü Los Angeles'taki evinde sıcak küvette tepkisiz bulunduğu iddia ediliyor.

Perry'nin ölüm sonrası otopsi sonucu kesin değildi.

Yetkililer, toksikoloji testlerinin sonuçlarını bekliyorlar.

Friends kadrosu, BBC'ye yapılan açıklamada, "Matthew'ın kaybından tam anlamıyla yıkıldık" dedi.

"Aileden daha fazlasıydık. Biz bir aileyiz. Söylemek için çok şey var, ancak şu an bu akıl almaz kaybı yaslamak ve işlemek için bir an için zaman ayıracak. Zamanla daha fazlasını söyleyeceğiz, ne zaman mümkünse.

"Şu an için düşüncelerimiz ve sevgimiz Matty'nin ailesi, arkadaşları ve onu dünyada seven herkesle. Perry, '90'ların büyük bir popüler televizyon dizisi olan Friends'te mizahıyla bilinen Chandler Bing'i canlandırmasıyla en çok tanınan isimdi.

Ayrıca bir dizi filmde de göründü. Perry ile 1997 yapımı Fools Rush In filminde başrol oynayan Salma Hayek de saygılarını sundu.

"Birisiyle hayalleri paylaştığınızda ve birlikte bu hayalleri gerçekleştirmeye çalıştığınızda özel bir bağ oluşur," dedi ve Instagram'da paylaştığı fotoğrafların yanına ekledi. Perry'nin romantik komediyi "muhtemelen en iyi filmim" olarak adlandırdığı bir paylaşım da bulunuyordu.

Hayek, "Yıllar boyunca, o ve ben kendimizi hayatımızdaki bu anlamlı zamanı derin bir özlem ve minnetle hatırladık," diye devam etti. "Arkadaşım, çok erken gittin, ama senin saçmalığını, azminizi ve güzel kalbini sonsuza dek hatırlayacağım. Hoşça kal tatlı Matthew, seni asla unutmayacağız."

Perry'nin eski nişanlısı Molly Hurwitz, onunla 2021 toplantısı için hazırlandığı sırada Friends'ı izlemekten bahsetti. "Onunla, parlaklığını yeniden keşfederken olmak sihirdi," dedi.

"Dünyanın ne kadar yetenekli olduğunu konuştuğu hakkında olduğunu görmekten hoşlanırdı. Ve gerçekten çok yetenekliydi."

'Karmaşıktı'

Hurwitz, "Ancak, onu çok farklı bir şekilde de tanıdım. Onu anlamakta zorlandığım kadar derin sevgi besledim, karmaşıktı ve bilmediğim kadar acı yaşattı.

"Yetişkin yaşamımda, Matthew Langford Perry'den daha büyük bir etkisi olan kimse olmadı. İlişkimizden öğrendiğim her şey için büyük bir minnet duyuyorum."

Ayrıca "çok değerli" Anonim Alkolikler (AA) hakkında da bahsetti ve son olarak "sizin huzur içinde olduğunuzu hissediyorum" dedi.

Ünlü olduğu dönemde Perry, ağrı kesici ve alkol bağımlılığıyla mücadele ediyordu ve birden fazla kez rehabilitasyon kliniklerine katıldı.

2016'da BBC Radio 2'ye verdiği bir röportajda, Friends dizisinin çekildiği üç yılı alkolden ve uyuşturuculardan dolayı hatırlayamadığını söylemişti.

Perry'nin Cumartesi günü Pasifik Palisades'deki evinde nasıl bulunduğuyla ilgili daha fazla detay ortaya çıktı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı, LA Times tarafından alıntılanan bir açıklamada, "İlk müdahale gelmeden önce yetişkin bir erkek hasta ölüydü.

"Hasta, başının su dışında olduğu şekilde tekrar konumlandıran bir görgü tanığı tarafından bulundu.

"İtfaiyeciler hastayı jakuziden çıkardılar ve ölü olduğunu tespit etmek için hızlı bir tıbbi değerlendirme yaptılar."Sitcom'un birkaç bölümünde yer alan Phoebe Buffay'ın sevgilisi David'i oynayan Hank Azaria, Perry'nin onun için bir "kardeş" gibi olduğunu söyledi.

Instagram'da paylaştığı bir videoda, "Matthew, Los Angeles'a taşındığımda tanıştığım ilk arkadaşım oldu. Ben 21 yaşındaydım, o 16 yaşındaydı.

"Birlikte bir pilot bölüm çektik... gerçekten iyi arkadaş olduk ve uzun bir süre boyunca daha çok bir kardeş gibiydik."

Ayrıca ekledi: "Bir iyileşme perspektifinden, 17 yıllık bir iyileşmiş insan olarak, geceye Alkolikler Anonimine girdiğimde Matthew beni içeri getirdi.

İlk yıl boyunca birlikte toplantılara gittik ve o o kadar harika biriydi ki... Bunu ona söyleme fırsatım oldu. Iyileşmiş bir insan olarak o kadar ilgili, cömert ve bilgeydi ki, tamamen bana iyileşmemde yardımcı oldu."

İnsanları iyileştirmeye yardımcı olmak

2016 yılında Perry'nin yazdığı ve başrolünü oynadığı The End of Longing adlı oyunu yöneten Lindsay Posner, BBC Radio 4'ün Today programında ona övgüler yağdırdı.

"Her zaman çok sıcakkanlı ve cömertti, her zaman herkesi eğlendirmek istiyordu," dedi. "Ciddi bir aktör olarak, komik bir aktör olarak düşünülmek istiyordu."

Oyun, bağımlılık hakkında otobiyografik bir oyundu. Posner, "Bana, oyun aracılığıyla insanlara yardım etmekle hatırlanmak istediğini söyledi... insanların iyileşmelerine yardımcı olmak" dedi.

Friends dizisinde Chandler'ın ebeveynlerinden biri olan Helena Handbasket'i oynayan Kathleen Turner, People dergisine Perry'nin ölümünü öğrendikten sonra "Matthew için çok üzgünüm" dedi.

"Onun iyi bir mizah anlayışı ve iyi bir kalbi vardı. Diğer insanları severdi, ki bence, özellikle bir oyuncu için, bu çok önemlidir," diye ekledi.

Hayranlar, Friends apartman binasının önünde toplanarak çiçek tribütleri bıraktılar.

Taylor Lanthier (26), AFP haber ajansına şunları söyledi: "Hayatımda çok etkili bir rol oynadı ve bana çok güldürdü ve onun ölümünü duymak üzücü. Chandler komik biriydi. Sevgi dolu biriydi. Arkadaşlarına çok sadıktı," dedi. "Ve Matthew de öyleydi."

Tribütler, hafta sonu Gwyneth Paltrow, Friends yaratıcıları Marta Kauffman ve David Crane ve ekran arkadaşı Janice'i oynayan Maggie Wheeler gibi ünlülerden geldi.