Haber: Mert Osman Erman

Eğer elektrik hatları, olağanüstü yüksek rüzgarlar ve kuru koşullar sırasında kapatılmış olsaydı, yıkım önlenebilirdi, dava dedi.

Lahaina yangını 115 kişiyi öldürdü ve binden fazla kişi hala kayıp

Şirket, yangın soruşturması devam ederken ilçenin dava açmayı seçtiğine hayal kırıklığına uğradığını söylüyor.

Tanıklar, fırtınanın neden olduğu rüzgarlar tarafından zarar gören elektrik direklerinden gelen kıvılcımların yangınları ateşlediğini söyledi.

Dava, enerji şirketinin yüksek rüzgarların "elektrik direklerini devireceğini, elektrik hatlarını devireceğini ve bitki örtüsünü ateşleyeceğini" bildiğini belirtti.

Şirket, tehlikeli yangın koşullarına karşı önceden Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından uyarıldı, dava ekledi.

"Davalılar ayrıca, üstten elektrik ekipmanlarının bir yangını ateşlediğini bilmiş olsalardı, bu kritik bir hızda yayılacağını biliyorlardı," dedi.

Eğer şirket yüksek rüzgar olaylarında diğer enerji şirketlerinin benzerine sahip güvenlik kapatma planına sahip olsaydı, "ağır ve felaket boyutlu kayıplar... kolayca önlenebilirdi," diye önerdi.

Ayrıca, Hawaiian Electric'in güç hatlarını uygun şekilde bakım yapmak ve onları yukarıdaki hatlar ve diğer elektrik ekipmanlarıyla teması önlemek için bitki örtüsünü kesip budamak gibi bir görevi olduğunu iddia etti.

İlçe, Lahaina ve yakındaki Kula'da kamu mallarına ve kaynaklara verilen hasar için tazminat talep ediyor.

Perşembe günü BBC'ye gönderilen bir açıklamada, Hawaiian Electric yangınların ardından Maui halkını desteklemek için ne yapabileceğine odaklandığını söyledi.

"Bu soruşturma devam ederken Maui İlçesi'nin bu yargısal yolu seçtiğini görmekten çok üzgünüz."

8 Ağustos'ta Lahaina kasabasını yerle bir eden yangın, Hawaii eyalet tarihindeki en kötü doğal felaket olarak kabul ediliyor.

Yetkililer, aramanın daraltılması için yakında kayıp kişilerin bir listesini kamuya açıklamayı bekliyorlar.

Enkazı tarayan arama ekipleri sadece kemikler veya vücut parçaları buluyorlar

İlçe şöyle dedi: "Maui İlçesi, Lahaina ve Kula'nın insanları ve topluluklarına kamu kaynak hasarlarını telafi etmeye ve bu yıkıcı yardımcı kaynaklı yangınların ardından yeniden inşa etmeye destek veriyor.

"Bu hasarlar, kamu altyapısı kayıpları, yangınla mücadele maliyetleri, gelir kayıpları, artan maliyetler, çevresel zararlar ve tarihi veya kültürel anıtların kayıplarını içerir."

Yangın riskini azaltmak için geçici olarak gücü kesmek, yangınların yaygın olduğu batı Amerika Birleşik Devletleri eyaletlerinde kullanılan bir taktiktir. Kaliforniya'da, güç hatları devletin en yıkıcı yangınlarının yarısından sorumlu tutulmuştur.