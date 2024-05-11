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Mersin 'de 7 Mayıs'ta yasa dışı bahis oynatan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerde suçun işlenmesinde kullanıldığı değerlendirilen 17 cep telefonu, 16 SIM kart, hard disk, dizüstü bilgisayar, tablet ve hafıza kartı ele geçirilmişti.

Şüphelilerden 1'i sağlık sorunları nedeniyle daha sonra tekrar gözaltına alınmak üzere serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, 7 Mayıs'ta yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla yakalanan 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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