Haber: Damla Oya Erman

SAG-AFTRA Foundation tarafından yapılan bir haber bültenine göre, Hollywood'un en çok kazanan yıldızlarının da katkısıyla, fon 15 milyon doların üzerinde bağış toplamayı başardı ve bu parayla sendikada ekonomik sıkıntılar yaşayan oyunculara yardım sağlamaya hazırlanıyor.

Meryl Streep, yaptığı açıklamada "Bu grev sürecinde, Goliath'a karşı sürdürülebilirliği için uzun bir mücadele verecek olanlara destek olabilmekten şanslıyım. Bu güçlü şirketlere karşı, mesleğimizden insanlığı, insan onurunu ve hatta insanı almayı amaçlayanlara karşı birlikte güçlü duracağız" dedi.

George Clooney, Julia Roberts, Jennifer Lopez, Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, Dwyane Johnson ve diğerleri de 1 milyon dolar veya daha fazla bağış yaptılar.

Courtney B. Vance, SAG-AFTRA Foundation'ın başkanı, Dwyane Johnson'ın tarihi bir yedi haneli bağış yaptığını ve George Clooney ile Meryl Streep'in de 1 milyon dolarlık bağışlarının yanı sıra diğerlerini de bağış yapmaya teşvik edecek e-postalar ve çağrılar yaptığını belirtti.

SAG-AFTRA üyeleri, AMPTP (Alliance of Motion Picture and Television Producers - Sinema ve Televizyon Yapımcıları ve Yayıncıları Birliği) ile yeni bir sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadıkları için geçen ay greve gitmişlerdi.

Bu grev, Mayıs ayından bu yana grevde olan Writers Guild of America (WGA) üyelerinin katılmasıyla daha da güçlendi. Ancak şu an için AMPTP, WGA ile ilk kez grevin başladığı neredeyse 100 gün önce masaya geri dönmesini istedi, ancak henüz SAG-AFTRA ile planlanmış bir görüşme yok.

SAG-AFTRA Vakfı, Acil Mali Yardım Programı aracılığıyla oyuncuların ihtiyaç duydukları durumlarda evlerini kaybetmemelerini, faturalarını ödeyebilmelerini, ailelerine yemek alabilmelerini, yaşamsal ilaçlarını satın alabilmelerini, tıbbi faturalarını karşılayabilmelerini ve daha fazlasını sağlamak için burada olduğunu belirtiyor.

Ryan Reynolds ve Blake Lively, Matt Damon, Hugh Jackman, Arnold Schwarzenegger ve Nicole Kidman da her biri 1 milyon dolar veya daha fazla olan bağışlarla fona katkıda bulunan diğer ünlüler arasında yer alıyor.