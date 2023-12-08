Haber: Damla Oya Erman

Şirket Çarşamba günü yaptığı açıklamada, bu uzun beklenen güncellemenin kullanıcıların mesajlarını dış gözlerden koruyarak içeriğini sadece gönderen ve alıcılar arasında karıştıracağını belirtti. Ancak bu hamle, mesajları üçüncü tarafların okumasını zorlaştırmanın suç faaliyetlerine zemin hazırlayabileceği yönünde uyarılarda bulunan hükümet yetkilileri tarafından yeniden eleştirilere neden olabilir.

Meta, uzun süredir mesajlaşma platformları için şifreli iletişimi varsayılan hale getirme planlarını kamuoyuyla paylaşıyordu. WhatsApp zaten 2016 yılında şifreli iletişimi varsayılan olarak kullanmaya başlamıştı. Aynı yıl, Messenger da şifreli iletişimi isteğe bağlı olarak etkinleştirmişti.

Şirket, 2019 yılında CEO Mark Zuckerberg'in Facebook, WhatsApp ve Instagram için gizlilik odaklı bir vizyon ortaya koymasının ardından güvenlik ve gizlilik teknolojilerine odaklanmıştı. Meta, bu çerçevede Messenger'ı uçtan uca şifrelemeyi varsayılan olarak destekleyecek şekilde büyük ölçüde yeniden düzenlemesi gerektiğini açıkladı.

Meta'nın Messenger Başkanı Loredana Crisan, "Bu, Messenger'ın 2011'de ilk kez piyasaya sürülmesinden bu yana yapılan en büyük iyileştirmelerdir" dedi ve şirketin "Messenger özelliklerini baştan aşağı yeniden inşa etmek için titizlikle çalıştığını" belirtti.

Yeni varsayılan ayarlar altında, Meta bile kullanıcıların birbirlerine ne gönderdiklerini göremeyecek. Bu güncelleme, Facebook ve Messenger'ı sadece WhatsApp ile değil, aynı zamanda benzer koruma seviyelerini sunan rakip uygulamalar olan Signal ve Apple'ın iMessage'ıyla da uyumlu hale getiriyor.

Crisan, "Mesajlar, cihazınızdan çıktıkları anda alıcının cihazına ulaşana kadar korunacak" dedi. Ancak şifreli mesajların potansiyel olarak başkaları tarafından okunabileceği bir durum var: Bir katılımcı, bir mesajı Meta'ya bildirirse.

Uçtan uca şifrelemenin genişlemesi, güvenlik uzmanlarına göre, siyasi muhalifler, insan hakları aktivistleri ve gazeteciler gibi kullanıcıları, otoriter hükümetlere karşı korumak adına önemli bir adım. Ancak, güvenlik güçleri uzun süredir bu tür şifreleme uygulamalarının suç soruşturmalarını zorlaştırabileceği konusunda endişelerini dile getiriyor.

Meta, 2019'da Adalet Bakanlığı ile şifreleme konusunda açıkça anlaşmazlık yaşamıştı. O dönemde Adalet Bakanı olan William Barr, şirketi şifreleme teknolojisinin ilerlemesini ertelemeye çağırmıştı. Ancak Meta, bu talebe karşı çıkarak şifrelemeyi sınırlamanın suçlulara, hackerlara ve baskıcı rejimlere bir "hediye" olacağını savunmuştu. İngiltere'de de benzer şekilde, Meta'nın şifreleme planları eleştiriliyor. Perşembe günü, İngiltere İçişleri Bakanı James Cleverly, bu kararın "çocuk istismarcılarına güç vereceğini ve polisin suçluları adalete teslim etme yeteneğini zayıflatacağını" söyledi.