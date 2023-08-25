Haber: Damla Oya Erman

Regülatör Datatilsynet'i temsil eden avukat Hanne Inger Bjurstroem Jahren, Çarşamba günü bir mahkemeye Meta'nın Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) hükümlerine uygun olmadığını ve dolayısıyla cezayı ödemeye devam etmesi gerektiğini söyledi. Reuters raporuna göre, "Şirketin bu kurallara aykırı olup olmadığı konusunda tartışma yok... Bugün Meta GDPR kurallarını ihlal ediyor," dedi. Bu, iki günlük bir duruşmanın son gününde gerçekleşti.

Büyük teknoloji şirketi, 14 Ağustos'tan bu yana kullanıcıların gizlilik haklarına ihlal ettiği için her gün bir milyon kron (yaklaşık 94 bin dolar) ödeme cezası ödemeye mahkum edildi.

Datatilsynet, Meta'nın kullanıcı verilerini toplayarak reklamları hedeflemek için kullandığını belirleyerek düzenlemelere aykırı davrandığını tespit etti. Davranışsal reklamcılık olarak bilinen bu uygulama, Büyük Teknoloji şirketleri için oldukça yaygın olsa da kullanıcıların onayı olmadan bunu yapmak, Avrupa kuralını ihlal ediyor.

Reuters'a göre, Meta ilk duruşmada mahkemeye zaten kullanıcılarından izin isteme taahhüdünde bulundu ancak ne zaman veya nasıl yapacağını belirtmedi.

Facebook ve Instagram sahibinin en az üç ay boyunca devam edecek olan günlük ücreti ödemekten kaçınmak için geçici bir yasak kararı talep ettiği ve Datatilsynet'in "hızlandırılmış bir süreç" kullanarak şirkete cevap verme süresi sağlamadığı şeklinde savunduğu bildirildi.

Norveç regülatörü, görünüşteki politika değişikliğine rağmen - Meta'nın artık kullanıcılardan izin isteyeceği - değişikliğin uygulandığı sürece şirketin hala ihlalde olduğunu ve kullanıcı haklarının ihlal edilmeye devam ettiğini savundu.

Datatilsynet, kararını Avrupa Veri Koruma Kurulu'na başvurması halinde Meta'nın ödeme yükümlülüğünün kalıcı hale getirilebileceğini önerdi.

Reuters'a göre, kurul regülatörün kararıyla aynı fikirde ise cezayı kalıcı hale getirme yetkisine sahip. Ancak Datatilsynet bu adımı henüz atmamış durumda.