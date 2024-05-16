Almanya'nın Essen kentinde 7-12 Mayıs'ta düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Türk sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 6 madalya kazandı. Klasik yay bireysel erkeklerde altın madalya elde eden milli okçu Mete Gazoz, olimpiyat ve dünya şampiyonunun yanına Avrupa şampiyonu ünvanını da ekledi. Milli sporcu Mete, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu ünvanını alan ilk okçu olmayı başardı.

Dünya okçuluk tarihine adını yazdıran Mete Gazoz, Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından uygulanan proje kapsamında sporcu gelişim ve takip programlarına alındı. Altyapı havuzunda gelişimi sağlanan ve desteklenen sporcu, ilk uluslararası madalyasına Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Gençlik Kupası'nda Klasik Yay Erkek Takımı ile 17 yaşındayken ulaştı. Aynı organizasyonda gençler bireyselde ise altın madalyanın sahibi olan Mete, 7 yıllık milli takım kariyerinde 50 madalya sığdırmayı başardı.

Mete Gazoz, resmi şampiyonalardaki ilk madalyasına ise 2017'de Arjantin'de düzenlenen Dünya Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda karışık takımda bronzla ulaştı.

Yunanistan'ın Patras kentinde düzenlenen 2018 Avrupa Gençler Şampiyonası'nda ise milli sporcu, ilk bireysel altın madalyasını kazanarak podyumun üst basamağına tek başına çıktı.

Dünya ve Avrupa Okçuluk Federasyonunun, şampiyona ve kupa organizasyonlarında Mete Gazoz, toplamda 24 altın, 10 gümüş ve 16 bronz olmak üzere 50 madalya töreni içinde yer aldı. Milli sporcu, bireyselde ise 14 altın, 3 gümüş ve 6 bronzla toplam 23 madalyayı koleksiyonuna ekledi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda zirve yaptı

Koronavirüs (Covid 19) nedeniyle 2021 yılında düzenlenen Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak zirve yapan milli sporcu Mete, tarihi başarılarına olimpiyatlardan sonra da devam etti.

Tokyo Olimpiyatları ile adını dünyaya duyuran Mete Gazoz, büyük organizasyonlarda madalya ve ünvan mücadelesini birlikte verdi. Olimpiyatlardan sonra madalya koleksiyonuna 13'ü bireysel 24 madalya ekleyen milli okçu, dünya ve Avrupa şampiyonu ünvanını da sırasıyla 2023 ve 2024 yıllarında Almanya'da elde etti.

Başkent Berlin'de düzenlenen 2023 Hyundai Dünya Şampiyonası'nda Mete Gazoz, altın madalyayı boynuna taktı. Mete aynı organizasyonda takım müsabakasında ise ikincilik kupası kazanan ekipte yer aldı.

Milli sporcu, ilk dünya şampiyonu ünvanını aldığı Almanya'da 2024 yılında ise Avrupa şampiyonu ünvanını da kazandı.

Essen kendinde düzenlenen Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Mete Gazoz, finalde Slovenya'dan Den Habjan Malavasic ile karşılaştı. Mete, Malavasic'i 6-0 yenerek kariyerinde eksik olan Avrupa şampiyonluğu madalyasını elde etti.

Son 4 yılda olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonluğuna ulaşan milli sporcunun yeni hedefi, Paris 2024 Olimpiyatları olacak.

Avrupa Şampiyonası sonrası ara vermeden kampa giren takımla çalışmalarını sürdüren Mete Gazoz, uluslararası organizasyon ve yurt dışı kamplarıyla Paris 2024'e hazırlanacak.

Başkan Topaloğlu: "Mete Gazoz stratejik planımız dahilinde hazırlanıyor"

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada başarının ardında bir ekip çalışması olduğunu belirtti.

Mete Gazoz'un yanı sıra birçok sporcunun da önemli başarılar elde ettiğini anlatan Topaloğlu, "Mete elbette tarihi başarılara imza attı. Bir ülkenin ortak sevinci, mutluluğu, heyecanı oldu. Yaklaşık 12 yıl önce hayata geçirdiğimiz proje kapsamında milli takıma yetenekli isimleri kazandırdık. Teknik ekibimiz büyük emek verdi. Proje geri dönüşlerinin madalyayla olması stratejik planımızın doğru ilerlediğini gösteriyor. Mete Gazoz stratejik planımız dahilinde çalışıyor. Paris 2024 Olimpiyatları için de kalan süreyi maksimum düzeyde verimli geçirerek madalya mücadelesi vereceğiz." diye konuştu.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin ise sporcuların şampiyonalara hazırlanmaları için teknik ekiple yoğun bir enerji harcadıklarını söyledi.

Sporcuların performansının artırılması için sportif, eğitim, dinlenme ve sosyal faaliyetler gibi çok yönlü düşünülerek planlamalar yapıldığını vurgulayan Ergin, "En büyük avantajımız federasyonun da desteklediği programa sporcularımızın sadık kalması. Birlikte çalışmamızı kolaylaştıran programla daha başarılı sonuçlar alıyoruz. Paris 2024'e şu an için 3 kişilik klasik yay erkek takım ve bir bireysel kadın kotamız mevcut. Mete Gazoz, Paris'e favori olarak gidecek. Sorumluluklarımızın ve beklentilerin farkındayız. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.