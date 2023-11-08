Haber: Damla Oya Erman

1990'ların başında Kuzey İrlandalı şef Michael Deane tarafından başlatılan bir restoran imparatorluğunun bayrak gemisi olan Deanes EIPIC, 1997'de Deanes olarak açıldıktan bir yıl sonra ilk Michelin yıldızını kazandı.

Ancak bu ay şirket, artan fiyat hassasiyeti ve Covid, Brexit ve yaşam maliyeti krizinin etkisi nedeniyle Deanes EIPIC'in 2023 yılının sonunda kapatılacağını duyurdu. Yeniden başlatma planı, yeni bir "paraya değer" odaklanmayı içeriyor.

Deanes EIPIC'teki tadım menüleri yaklaşık 123 dolar (100 sterlin) fiyatla oldukça yüksek olmasa da, Belfast gibi küçük bir şehirde, Londra veya Paris gibi zengin müşteri akışı bulunmamaktadır.

İşletme temsilcisi Alex Greene, "EIPIC genel olarak ölmekte olan bir restoran değildi," diyor, ancak "insanlar kapıdan içeri girerken bir beklentisi var. Bu beklentinin karşılanma maliyeti kapanma sürecinden bu yana iki katına çıktı, maliyet kontrol dışına çıktı. Ve fiyatı iki katına çıkaramayız."

İngiltere'deki endüstri, işçi sıkıntıları nedeniyle de baskı altında. "Doğru türde, düzeyde bağlılık, bilgi ve diğer birçok faktöre sahip personeli bulmak çok zor ve çok pahalıdır" diyor Greene.

Greene ve Deanes EIPIC genel müdürü Bronagh McCormick, 2024 yılında Belfast'ın güneyindeki Mourne kırsalında yeni bir yiyecek ve içecek girişimine başlamak üzere şehirden ayrılıyorlar. Kırsal Kuzey İrlanda'da kaliteli yemek ve içki bulmak eskiden zor olsa da, burada, Birleşik Krallık kırsalının diğer bölgeleri gibi, Covid sonrası bir patlama yaşandı.

Deanes EIPIC, yüksek profilli restoranların ardı ardına kapanmasının son örneğidir. Copenhagen'ın ünlü restoranlarından biri olan Noma, fine-dining iş modelinin "sürdürülemez" olduğunu belirtmesiyle kapanacağını duyurdu. İngiliz-Fransız ünlü şef Michel Roux Jr., iki Michelin yıldızlı Londra restoranı Le Gavroche'un kapanacağını açıkladı ve "daha iyi bir iş/yaşam dengesi için zaman ayırmak" istediğini belirtti.

