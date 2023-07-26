İSTANBUL AA- Dünyanın en büyük savunma sanayisi buluşmalarından olan ve bu alanda önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu haline gelen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF'23) devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde gerçekleştirilen fuar, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenleniyor.

Fuarda yerini alan OYAK şirketlerinden Miilux OY, yeni zırh çeliği çözümlerinin yanı sıra Protection 360T'yi de tanıtıyor. Şirketin, ürün gamına eklemek için çalışmalarını yürüttüğü yüksek mukavemetli ısıl işlemli yapı çeliği ile denizaltı inşa çeliğini de etkinlikte ziyaretçiler ile buluşuyor.

Daha kalın malzeme ihtiyacının olduğu tank ve zırhlı araç projelerinde kullanılacak Protection 360T'nin özellikle yurt içi savunma sanayisinin ihtiyacını karşılaması hedefleniyor. Ürünün yurt dışında da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Miilux OY, zorlu yük taşıma ihtiyacı bulunan proje ve alanlarda kullanılacak yüksek mukavemetli ısıl işlemli yapı çeliği ailesini de genişletiyor. Bu kapsamda çalışmalar yürütüyor.

Yüksek mukavemetli ısıl işlemli yapı çeliği ile deniz altı inşa çeliği adındaki iki yeni ürün grubu için de çalışmalar yürüten Miilux OY, daha önce Türkiye'de üretilmeyen yüksek mukavemetli ısıl işlemli yapı çeliği ile deniz altı inşa çeliğinde dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Daha çok kaynaklı imalatlarda kullanılan ve yüksek akmaya sahip HY- 80, HY- 100 ve HY- 130 kalitelerinde ürünler geliştiren Miilux OY, yakın bir gelecekte bu ürünleri de savunma sanayiine sunmayı hedefliyor.

"Tamamıyla yurt dışından getirilen ürünler artık Türkiye'de üretiliyor"

Miilux OY Türkiye Genel Müdürü Yavuz Yeldan, IDEF'23'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın sayılı savunma sanayisi fuarında boy gösterdiklerini belirterek, bu yıl etkinliğe katılımın oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Yeldan, "Fuarda bize de ilgi çok yüksek. Yerli ve milli olarak ilk defa ortaya çıkardığımız ciddi anlamda katma değeri yüksek ürünlerimiz var. Bu ürünleri fuarda sergileme imkanı bulduk." dedi.

OYAK'ın yerli üretimi güçlendirme doğrultusunda stratejik bir yatırımla satın alınan Miilux'un üretiminin Manisa'da gerçekleştirildiğini dile getiren Yeldan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ülkemiz özellikle zırh çeliği konusunda büyük kısıtlamalara tabi tutuluyordu ve bu kısıtlamalara karşılık bu firma satın alındıktan sonra Manisa'da fabrika kuruldu ve üretim başladı. Bu yatırımla Türkiye'de artık hiçbir şekilde yurt dışına bağımlı kalmadan zırh çeliği üretmeye başladık. Zırh çeliğinde 2019'a kadar tamamıyla yurt dışından tedarik edilen ürünler artık Türkiye'de üretilebilir hale geldi."

"Miilux ile ilgilenen çok sayıda ziyaretçi var"

Yavuz Yeldan, fuarda sergiledikleri ürünlerden bahsederek, "Fuarda Türkiye'nin ilk defa ürettiği, ilk defa Türkiye'de piyasada görebileceğiniz bir çelik olan denizaltı çeliğimizi de ürettik. Bu gerçekten bizler için çok önemli bir üretim. Çünkü milli olarak tamamıyla yerli, bütün imkanları tamamıyla Türkiye'den karşılanan milli denizaltı üretmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Zırh çeliğinin bütün zırhlı araçların ana malzemesi olduğunu kaydeden Yeldan, "Bu araçlar üretilirken en fazla kullanılan ürün zırh çeliği. 'Ne sağlıyor' derseniz de tabii ki öncelikle personelimizin, askerimizin, polisimizin ve bütün güvenlik güçlerimizin canını koruyoruz. Onların kendilerini güven içinde sağlamalarını, hissetmelerini sağlıyoruz." diye konuştu.

Yeldan, fuarda yerli ve yabancı ziyaretçilerden ciddi talep gördüklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her ziyaretin sonunda mutlaka bir iletişim kuruyoruz. Şu ana kadar sadece ilk günü geride bırakmamıza rağmen 4-5 tane yurt dışı firmasıyla görüşmeler sağladık. İlerleyen günlerde daha da fazla firmalarla iletişim kuracağız. Bu sene fuara oldukça yoğun bir yabancı talebi de olmuş. Şu anda hem yurt içinden hem yurt dışından hem ziyaretçi olarak hem firma olarak bizlerle ilgilenen çok sayıda ziyaretçi var."