MUĞLA

Milas Belediyesi’nin, Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği Cumhuriyet Balosu hafızalardan silinmeyecek muhteşem anlara sahne oldu. Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen baloda protokolün vals gösterisi ve Onur Çetiner Cumhuriyet Orkestrası’nın performansı büyük beğeni aldı.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz” dediği gün olan 28 Ekim’de Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ve eşi Elif Tokat’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Balosu’na Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ve eşi, Milas Garnizon Komutanı Albay Muammer Mersincik ve eşi, Milas Emniyet Müdürü Fevzi Söztutar, MİTSO Başkanı Reşit Özer ve eşi ile çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Sonuna kadar Cumhuriyetiz, sonuna kadar Atatürkçü’yüz

Balo yemeğinin açılış konuşmasını gerçekleştiren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; tüm konuklara davete icap ettikleri için teşekkür ettiğini dile getirerek “Bu güzel atmosferin sağlanmasında emeği geçen, katkı sağlayan herkese yürekten teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Cumhuriyet Bayramımız, 100. yılımız kutlu olsun. Büyük Önder Atatürk, ‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyeti böyle kutlamak istemiş. O dönemde dar bütçelerle bu gördüğünüz ortamlar oluşturulmuş ve Cumhuriyet ruhuna uygun, coşkulu ortamlar için büyük fedakârlıklar yapılmış.

Bizler bugün burada eğlenmek için değil, Cumhuriyeti kurup bize bu vatanı, bu devleti emanet eden atalarımıza karşı görevimizi yerine getirmek için toplandık. Ufku daraltılmış bir toplumu çağdaş dünyaya açmak, özellikle de kadınlarımızı sosyal hayatla buluşturmak için ilan edilen Cumhuriyet’imizi bizden sonraki nesillere iletecek, koruyacak, geliştireceğiz. Sonuna kadar Cumhuriyetiz, sonuna kadar Atatürkçü’yüz.” diye konuştu.

Onur Çetiner Cumhuriyet Orkestrası ile geçen muhteşem bir gece

“Atatürk ve Cumhuriyet” konulu resim sergisi ve kokteyle başlayan Cumhuriyet Balosu’nda, balo yemeğine Onur Çetiner Cumhuriyet Orkestrası eşlik etti. Protokolün eşleriyle yaptığı kısa vals gösterisi büyük beğeni alırken, gecenin ilerleyen saatlerinde tüm konuklar, valsin ve Harmandalı oyununun temel hareketlerini eğitmenler eşliğinde oldukça keyifli bir ortamda çalışarak prova yaptılar.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında modernleşmenin simgesi haline gelen Cumhuriyet Balolarını yaşatmak için gerçekleştirilen baloda Atatürk’ün sevdiği şarkılar çalınırken, konuklar programın sonuna kadar tüm şarkılara büyük bir keyifle eşlik etti.

Cumhuriyet Balosu, ellerinde kırmızı bayraklarla konukların coşkulu bir atmosferde İzmir Marşı’nı söylemeleri ile sona erdi.