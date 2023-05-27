ORDU AA- Özer, Ünye Belediyesi'ni ziyareti sırasında, rehber öğretmenlerin, öğrencilerin psikolojik sağlamlıklarını desteklemek, herhangi bir sorunla karşılaştıkları zaman onlara yol göstermek için canla başla çalıştıklarını belirtti.

Bakanlık olarak, rehber öğretmenlerin sayısını tüm okullarda yaygınlaştıracak şekilde çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Özer, "Bildiğiniz gibi 8 Mayıs'ta yapmış olduğumuz 45 bin öğretmen ataması, son 20 yılın tek seferdeki en büyük öğretmen atamasıydı. Bu öğretmen atamasında norm kadro olan tüm okullarda rehber öğretmen istihdamını sağladık." dedi.

Özer, normla ilgili bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu gördüklerini anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Çünkü okul öncesi, ilkokul ve liselerde ve diğer meslek okullarında 150 ve üzerinde öğrenci olduğu zaman, bir rehber öğretmen normuna ihtiyaç vardı. Diğer taraftan, ilkokullarda 300 ve üzerindeyse rehber öğretmen normu kullanıyorduk. Dolayısıyla yeni dönemde artık tüm okullarımızda rehber öğretmenlerin sayısını yaygınlaştırmak ve onların verimli bir şekilde süreçlere müdahale etmesini sağlamak için cuma günü itibariyle rehber öğretmenlerin norm yönetmeliğinde yeni bir değişiklik hazırladık ve Cumhurbaşkanlığımıza da gönderdik cuma günü itibarıyla."

Yeni düzenlemeye göre, artık 150-300 şeklinde değil, okul öncesinden liseye kadar tüm eğitim kurumlarına rehber öğretmen atanacağına dikkati çeken Özer, "100 öğrencisi olan her okula bir rehber öğretmen ataması sağlayacak şekilde norm düzenlemesini gerçekleştirdik. Bu düzenleme Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra da artık yeni öğretmen atamalarında rehber öğretmenlerimizi tüm okullarımızda, 100 ve fazla öğrencisi olan tüm okullarımızda istihdamla ilgili de önemli bir kapıyı açmış olduk." diye konuştu.

Özer, buradaki kritik noktalardan birinin de deprem bölgesindeki okullardaki rehber öğretmenlerin, gelecek dönemde çok daha fazla katkı sağlayabilme ihtimali olduğunun altını çizerek, "Dolayısıyla hızlı bir şekilde öğretmenlerimizi görevlendirerek, yeni atamalar yaparak sadece Türkiye'nin faklı illerindeki değil, aynı zamanda deprem bölgesindeki öğrencilerimizin psikolojik sağlamlığıyla ilgili de önemli bir açılımı sağlamış olacağız. Yeni düzenlemenin tüm atama bekleyen rehber öğretmenlerimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.