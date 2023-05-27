HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Önceki akşam Maslak'ta bulunan Cahide isimli mekanda eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan çıkarken görüntülenen Deniz, arkadaş grubuyla güzel bir gece geçirdiğini söyledi.

Gazetecilerin, ''Yunus bey nasılsınız? Uzun süredir sizi gecelerde göremiyorduk. Neler söylemek istersiniz?'' sorusuna, ''İşlerim dolayısıyla yurt dışındaydım. Bu arada yeni iş alanlarımız oldu. Artık iş hayatına İstanbul'da yoğun bir şekilde devam edeceğim. Bu gece de arkadaşlarımızla yemek yedik. Biraz eğlendik'' diyerek gözlerden kayboldu.