ANKARA AA- Bakan Tekin, Gazi Üniversitesi Rektörlük binasında düzenlenen "İslam Düşünce Enstitüsü (İDE) Akademi 2022-2023 Yüksek İhtisas Programı Kapanış Konferansı ve Mezuniyet Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Tekin, İDE'nin faaliyetlerinin anlatıldığı "Nehri Yeniden Akıtmak" temasıyla hazırlanan videonun etkileyici olduğunu belirtti.

İDE Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in öncülüğündeki ekolün yapacağı işlerin önemli olduğunu dile getiren Tekin, uzun süren çalışmalar sonucu hayata geçirilen İDE'nin bugünkü mezuniyet töreninin heyecan verdiğini ifade etti.

Tekin, aileden kamu kurumlarına, özel sektörden sivil toplum örgütlerine kadar toplumun bütün unsurlarının eğitimin inşa sürecinde yer alması gerektiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mehmet (Görmez) Hocam'ın konuşmasını gerçekten iddialı buldum. Bu iddialarını gerçekleştirmek için de sonuna kadar kişisel olarak destek vereceğimi taahhüt ediyorum. Bu iddia, bir başka iddiayla örtüşüyor. O da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonu. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceksek sivil toplumdan akademiye kadar her alanda yeni bir inşa süreci başlatmamız gerektiğine inanıyorum. Bu inşanın da hem medeniyetimizin hem tarihimizin hem kültürümüzün referans değerleriyle beslenmesi gerektiğine inanıyorum."

Bakan Tekin, İDE Akademi'nin faaliyetleri için emeği geçen herkese teşekkür etti, sertifika almaya hak kazanan katılımcıları kutladı.

Görmez de 5 yıl önce bir avuç gençle başlattıkları ilim ve fikir yolculuğunun, bugün katlanarak devam ettiğini belirterek, "Geleceğin alimi ve mütefekkiri olmak isteyen gençlerimizin varlığı umudumuzu arttırdı, yolumuzu açtı. Onlarla beraber yürümekten bahtiyarlık duyuyoruz." diye konuştu.

Törende, eski Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Mustafa Ceric de konferans verdi.

Mezunlara sertifikalarının verildiği programda, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi ve sanatçı Doç. Dr. Fatih Koca da ezgilerini seslendirdi.

Törene, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da katıldı.