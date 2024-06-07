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Emircan Haney, Batuhan Akçaoğlu ve Yağız Sezgin'den oluşan Makaralı Yay Erkek Milli Takımı ise finalde Avusturya'ya 234-232 yenildi. Milli takım gümüş madalya aldı.

Hazal Burun ve Emircan Haney'den oluşan Makaralı Yay Karışık Milli Takımı ise finalde Avusturya'yı, 151-151'lik eşitliğin ardından beraberlik atışları sonrası yenerek altın madalya kazandı.

Rakiplerini 2-0 yenen Dünya-Mete ikilisi, altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen Avrupa Grand Prix 1. Ayak yarışmasında Dünya Yenihayat ve Mete Gazoz'dan oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, finalde Almanya'yla karşılaştı.

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