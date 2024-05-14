Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'nın, Azerbaycan, Katar, Polonya, Romanya ve Suudi Arabistan unsurlarının katılımıyla devam ettiği vurgulandı.

Tatbikatın amacının, Personel Kurtarma (PK) Harekatı kapsamında komuta kontrol sürecini denemek ve geliştirmek, muharebe ortamında PK Görev Kuvveti unsurları arasında ve diğer ülkelerle birlikte çalışabilirlik seviyesini geliştirmek, işbirliği alanlarını belirlemek olduğu ifade edildi.

Paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki "Skorsky" tipi helikopterler ile icra edilen personel kurtarma eğitimleri, CN-235 tipi kargo uçağından paraşütle yardım paketi atma ve paraşütle atlama eğitimleri ile Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki "Cougar" tipi helikopterler ile icra edilen su üzerinden personel kurtarma eğitimlerini içeren görüntüler de yer aldı.