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Sergi, 15 Haziran'a kadar ziyarete açık kalacak.

Hırvat geleneksel kıyafetlerinde Anadolu temalı işlemeler ve süslemeler dikkati çekti.

Türkiye'nin Mostar Başkonsolosu Yaşar Ergün ve YEE Başkan Yardımcısı Abdullah Kutalmış Yalçın'ın da katıldığı sergi ilgi gördü.

Sergide, altın renginde işlemeli geleneksel kıyafetler, oyalı ve dantelli fesler, bunlara ait eski tarihli fotoğraflar ve kasnak işçiliğinden örnekler bulunuyor.

Hırvat geleneksel kıyafetler i üzerindeki Osmanlı Türk etkilerinin gösterildiği sergi, Mostar Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Zagreb Belediyesi ve Travno Kültür Merkezi işbirliğinde YEE kültür merkezi olarak kullanılan Mostar'daki Karagöz Bey Medresesinde açıldı.

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