İstanbul

Ay-yıldızlı ekipte Daniele Santarelli'nin başantrenörlüğe getirilmesinin ardından tekrar forma giymeye başlayan ve 2023 FIVB Milletler Ligi şampiyonluğunda sergilediği performansla önemli rol oynayan 30 yaşındaki voleybolcu, soruları yanıtladı.

Milletler Ligi'nde elde ettikleri şampiyonlukta takımdaki arkadaşlık ortamının ve uyumun önemli bir etken olduğunu belirten Gizem Örge, "Bu, antrenörün başarısı. 14 kadını idare etmek zor. Her günümüz aynı olmuyor. Milletler Ligi finallerinden önce 24 gün Uzak Doğu'da kaldık. Birçok sıkıntı yaşıyoruz. Döndüğümüzde herkesin toprağı öpesi gelmişti. Bunun psikolojisi ve hissiyatı zor oluyor. Daniele Santarelli bunu gayet güzel başarıyor. Kendisi çok profesyonel. Herkesle gerektiği kadar ve aynı seviyede bir iletişimi var. Santarelli ile çok iyi çalışıyoruz. Adaletli bir milli takım var. İyi olduğunuzda oynarsınız. Herkes bunu biliyor. Takım içinde tatlı ve olması gereken bir rekabet var. Bu, izleyenlere de pozitif etki yapıyor." ifadelerini kullandı.

Uzun bir süre sonra ay-yıldızlı formayı tekrar giydiği için çok mutlu olduğunu dile getiren Gizem, "Milli takıma dönmek çok önemliydi. Milli takım için savaşmak, çok özlediğim bir duyguymuş. Hırs, benim karakterimden dolayı hep var ama biraz da özlemle oynadım. Antalya'da seyircimizin önünde sahaya ilk çıktığımda bayağı duygulandım." diye konuştu.

"Avrupa Şampiyonası'na altın madalya için gidiyoruz"

Gizem Örge, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yarın İsveç karşısında ilk maçına çıkacağı 2023 Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya 1 numarası unvanını korumak istediklerini söyledi.

Avrupa Şampiyonası'nın Milletler Ligi'ne göre daha zor bir turnuva olacağına vurgu yapan 30 yaşındaki libero, "FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu çok önemliydi ama bundan daha önemlisi şu an 'Dünyanın en iyi takımı' diye yazıldığında Türkiye çıkıyor. Bunun gururu ve başarısı bambaşka. Biz voleybol ülkesiyiz. Bunun sürdürülebilir bir başarı olması gerekiyor. Bu başarının bize verdiği sorumluluğun ve ağırlığın farkındayız. Zirvede kalmak için elimizden geleni yapacağız. Avrupa Şampiyonası'na altın madalya için gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Vargas, çok çılgın ve gözü kara biri"

Gizem Örge, FIVB Milletler Ligi'nde ilk kez milli takım forması giyen Melissa Vargas'ın harika bir karaktere sahip olduğunu kaydetti.

Vargas ile Fenerbahçe Opet'te de beraber forma giydiğini aktaran milli oyuncu, "Vargas çok çılgın ve gözü kara biri. Harika bir karakteri var. Vargas, milli takım için çok büyük fedakarlık ve karakter ortaya koyuyor. Onunla ülkece gurur duyuyoruz." şeklinde görüş belirtti.

AA