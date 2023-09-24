Muhammed Adil el-Ammari, “Tahtib sanatı, dedelerimizden bize kalan tarihi bir mirastır. Birçok kentten insanlar bu kutlamaya katılmak için geliyor.” ifadelerini kullandı.

Ülkenin dört bir yanından kutlamayı izlemeye gelen yüzlerce seyirci olduğunu ifade eden Ammari, “Mevlid Kandili münasebetiyle organize ettikleri etkinliğin Orta Doğu düzeyinde en büyük kutlama olduğunu” söyledi.

Ammari ayrıca, tahtib oyununun tarihi İslami bir miras olduğunu, eski dönemde sahabelerin de savaş sonrası bir kutlama yaptıklarında atların üzerinde mızraklarla gösteriler düzenlediklerini kaydetti.

Yerel halk tarafından tertiplenen festivale, Luksor ve çevre şehirlerden yüzlerce vatandaş iştirak etti. 22 Eylül’de başlayan etkinlik, 26 Eylül’e kadar devam edecek.

Tahtib oyunu nedir?

Halk arasında sopa oyunu olarak bilinen Tahtib oyunu, özel günlerde yapılan kutlamalarda oynanan, geçmişten günümüze kadar gelmiş geleneksel bir oyundur.

Eski Mısır’da Firavunların tahta çıkma törenlerinde de yapılan tahtib oyunu gösterisi, antik Mısır döneminden kalan bazı tapınakların duvarlarına da tasvir edilmiştir.

AA