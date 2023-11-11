Haber: Damla Oya Erman

Medya dağıtım şirketi JKN Global Group, Miss Universe Organization'ı 2022 yılında 20 milyon dolar karşılığında satın almasının ardından, 2 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen uluslararası uzay istasyonu dışında yapılan bir uzay yürüyüşünde NASA astronotları Jasmin Moghbeli ve Loral O'Hara'nın kaybettiği bir araç çantasının dünya yörüngesinde dolaştığını ortaya çıkaran bir video paylaştı. Video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Astronotların uzay yürüyüşü sırasında kaybolan araç çantası şu anda ISS'nin hemen önünde dünya etrafında bir yörünge izliyor. EarthSky'e göre, çantanın görsel parlaklığı yaklaşık 6 civarında, bu da onun Güneş'ten yedinci gezegen olan buz devi Uranüs'ten biraz daha az parlak olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle çanta, çıplak gözle görülebilecek kadar parlak değil, ancak gözlemcilerin dürbünle görebilmesi gerekiyor.

Video, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) yedek astronotu Meganne Christian'ın X hesabında anıyı paylaşmasının ardından ortaya çıktı. Christian, çantanın Moghbeli'nin elinden kaçtığı anı paylaşırken, Crew-7 astronotu Satoshi Furukawa'nın çantanın Fuji Dağı'nın yükseklerinde yükseldiği sırada gördüğünü ekledi.

Ayrıca X'te, Harvard Astrofizik Merkezi (CfA) astronomu Jonathan McDowell, çantanın yaklaşık 415 kilometrelik bir yörüngede dünya etrafında döndüğünü belirtti. McDowell ayrıca çantanın, ABD uzay kuvvetleri tarafından resmi olarak 58229 / 1998-067WC olarak belirlenen yörüngedeki yapay nesnelerin kataloglama sistemine kendi kategorisini aldığını açıkladı.

Bu araç çantası, dünya etrafında dönen yapay uzay enkazı arasına katılıyor. Bu tür uzay çöpleri, parçaları ve çökmüş uydulardan astronotların kullandığı araçlara kadar çeşitli nesneleri içeriyor. Bu, yörüngedeki bir araç çantasının ilk örneği değil. NASA astronotu Heide Stefanyshyn-Piper, 2008'de ISS güneş panelinde sıkışan bir dişliyi tamir etmeye çalışırken başka bir araç çantasını kaybetti ve o zamanlar dünya etrafında dolaşıyordu.

Uzaydaki en garip nesneler bile buraya düşmüştür. Bu şüphesiz ki bir spatuladır. Geç NASA astronotu Piers Sellers, 2006'da uzay mekiği Discovery'nin STS-121 uçuşu sırasında ısı kalkanı onarım çamurluğunu yaymak için kullandığı sırada spatula elinden kayıp düştü. Sellers, kaybıyla ilgili olarak "O benim favori spatulamdı. Diğer spatulalara söyleme," demiştir.