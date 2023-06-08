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Operasyonda, gri listede aranan Öğmen ile beraberindeki sözde tabur sorumlusu "Mazlum Koçer" kod adlı Mehmet Salih Çakal ve şoförleri "Ararat Tolhildan" kod adlı Ahmed Muhammed Ali etkisiz hale getirildi.

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Örgüte 1993'te katılan, yurt içiyle yurt dışında uzun yıllar terör faaliyetleri yürüten, Türkiye'deki birçok eylemi bizzat organize eden örgüt yöneticilerinden Öğmen'e yönelik operasyon düzenlendi.

PKK/KCK'nın Irak 'ın kuzeyindeki sözde üst düzey yöneticilerinden, gri listede aranan "Sinan Dijvar" kod adlı Fehmi Öğmen'in Süleymaniye'nin Çemçemal kırsalında olduğu tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT , PKK'nın sözde üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağıyla takip ederek terör örgütü mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları bir alanı belirledi.

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