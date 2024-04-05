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2006'da terör örgütünün kırsal kadrolarına katılan Atalay'ın, 2006-2014 arasında Irak'ta terör faaliyetlerinde bulunduğu, ardından Suriye'ye geçerek Kamışlı, Aynularap ve Rasulayn bölgelerinde silahlı faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT , terör örgütü nün Suriye'deki kadın yapılanması YPJ'de sözde sorumlu olan Vahide Atalay'a yönelik Aynularap'ta operasyon düzenledi.

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