Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Hatay ekibi, ligin son iki haftasında önce deplasmanda Beşiktaş, ardından da sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Hatayspor, MKE Ankaragücü karşılaşmasından önceki 5 maçında bir beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşamıştı.

Süper Lig 'in 35. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 beraber kalan Hatay ekibi, dün Mersin'de karşılaştığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.