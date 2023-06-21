İZMİR- Podyuma giden yolda ilk basamağı modellik yarışmaları oluşturuyor. Yıl sonuna doğru İstanbul’da düzenlenecek olan ‘Model Of Turkey’de yarışacak 20 genç kız ve 20 genç erkek için ilk elemeler 24 Haziran’da İzmir’de yapılacak. Mitte Port Otel’de gerçekleştirilecek ön elemede erkek hem de kız model adayları, tarzlarını, zarafetlerini ve kendilerine özgü kişiliklerini sergileyerek Ferhan Aral, Tuğba Özay, Kadir Şeker ve Serdal Kara’nın oluşturduğu jürinin önünde podyuma çıkacak. Elemeler İzmir’den sonra Ankara, Antalya ve Adana’da yapılacak.

İstanbul’da, gerçekleştirilecek olan ‘Model Of Turkey’i ise moda, sanat ve cemiyet hayatının ünlü isimleri izleyecek ve jüri koltuğunda yine moda ve sanat dünyasından ünlü isimler yer alacak. "Model" dizisinden çeşitli sahnelerin gösterileceği yarışmanın finalinde özel olarak tasarlanan taçlar kızlar ve erkeklerde ilk üçe girenlerin olacak…

Yarışma süresince bir film ekibi Model dizisi için çekimler yapacak. Türkiye’de ilk defa bir yarışmanın dizisi yapılmış olacak…

HABER: BURHAN AKDAĞ