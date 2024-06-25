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Açıklamada, yüksek katlı binada çıkan yangına ilişkin gerekli soruşturma ve çalışmaların sürdüğü ifade edilirken elektrik kablolarının hatalı bağlanmasının, yangının çıkış sebepleri arasında olabileceği ifade edildi.

Yangının binanın 5’inci katında çıktığı ve ardından yayıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, 6 kişinin öldüğünün tespit edildiği belirtildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, dün Moskova bölgesindeki bir binada çıkan yangın a ilişkin çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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