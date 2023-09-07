Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, TARSİM Denizli Bölge Müdürü Oktay Çayıroğlu ve beraberindeki teknik personelle Gazeller Mahallesi'nde zarar gören üreticileri ziyaret etti.

Çevre mahallelerin muhtarlarının da katıldığı toplantıda konuşan Saylak, bölgede etkili olan fırtına ve dolu nedeniyle 21 üreticinin zarar gördüğünü, silajlık mısır üreten 17 çiftçinin 187,5 dekarlık arazisinin de doludan etkilendiğini söyledi.

Bazı bahçelerde ceviz ve dut ağaçları ile sebze alanlarının da hasara uğradığını belirten Saylak, "Bir ton tütün zararının da oluştuğu afet sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarında zararın 1 milyon 617 bin 625 lira olduğu belirlendi." dedi.

Muğla'da da küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliklerinin doğal afetler ve şiddeti artan yağış rejimleri ile kendisini gösterdiğini anlatan Saylak, tarımsal üretimde sigortanın önemli olduğunu kaydetti.

Çayıroğlu da devlet destekli tarım sigortaları sisteminin işleyişi ve başvuru koşulları hakkında üreticilere bilgi verdi.

AA