İstanbul

Asmalı, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılı dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Tarihin en büyük felaketiyle karşılaşan Türkiye'nin depremden etkilenen 11 ilinde ekonomik aktivitenin ciddi anlamda sekteye uğradığını dile getiren Asmalı, buna karşın devlet ve milletin milli bir dayanışma ruhu içerisinde ve olağanüstü bir gayretle hareket ettiğini, felaketin yaşandığı illerin yeniden imar ve inşasının hızlı bir şekilde başladığını söyledi.

MÜSİAD olarak depremin ilk anından beri vatandaşların yanında olmak için bölgeye koştuklarını ifade eden Asmalı, "Hamdolsun, 'bir ve beraber' anlayışıyla her bir üyemiz, elini taşın altına koyarak darda olan kardeşine omuz verdi. Şehirlerimizi devletimiz ve ilgili bakanlıklarımız ile tam koordinasyon halinde el birliğiyle yeniden ayağa kaldırmayı hedeflemiştik. Şükürler olsun depremin birinci yılını geride bıraktığımızda birçok hayırlı işlerin yapıldığını görmekteyiz." diye konuştu.

Asmalı, depremin ilk gününden itibaren bölgeye 3 binden fazla gıda, yiyecek ve içecek içeren tırı gönderdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Birçok ihtiyacı süratle bölgeye taşıdık ve bu çalışmalarımıza yerelde de koordineli bir şekilde sürdürüyoruz. Kahramanmaraş'ta üyelerimizin destekleriyle kurduğumuz 750 metrekarelik etkinlik çadırında MÜSİAD Aşevi, günlük 10 bin kişiye 3 öğün sıcak yemek hizmeti sunuyordu. Burayı bir süre sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'ne devrettik. Buna ilaveten yine üyelerimizin katkılarıyla kurulan aşevleri ve mobil mutfaklar afetten etkilenen illerimizde vatandaşlarımıza hizmet verdi."

"Bu büyük felaketten daha da büyüyerek, iyileşerek ve güçlenerek çıkacağız"

Mahmut Asmalı, Kahramanmaraş Elbistan'da 1200 adetlik, Adıyaman'da ise 677 adetlik konteyner yaşam kentini hep beraber tamamladıklarını kaydederek, ayrıca Hatay Defne'de bir sahra hastanesi oluşturduklarını söyledi.

Afet bölgesindeki üyelerinin ve depremden etkilenen illerdeki ticari hayatın yeniden tesisi için birçok adım attıklarını dile getiren Asmalı, şu açıklamalarda bulundu:

"Bölge ekonomisinin yeniden ayağa kalkması için sürekli yeni kampanyalar, projeler tasarladık ve hayata geçirdik. MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı oluşumumuz, ihtiyacı olan iş adamlarımıza faizsiz, Allah rızası için borç verme anlamına gelen Karz-ı Hasen uygulamasını başlattı. Bugüne kadar 47 iş adamına faizsiz 6-8 ay süreli 17 milyon lira tutarında borç veya sosyal yardım vererek destek olduk. Üye eşleştirme sistemimizle depremzede iş insanlarımızın ticari hayata yeniden dahil olmalarını kolaylaştırdık. Deprem bölgesine yönelik çalışmalarımız, kararlılıkla devam edecek. Elbette felaketin etkileri henüz tamamıyla sona ermiş değil. Depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması için çalışmalar sürüyor. Bu büyük felaketten, daha da büyüyerek, iyileşerek ve güçlenerek çıkacağız inşallah."

"14 binden fazla üyemizle milletimizin hizmetindeyiz"

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı, depremlerin yıl dönümünde de faaliyetlerini aralıksız devam ettirdiklerini belirterek, "Bölgede ticari faaliyetleri, sosyokültürel aktiviteleri ve oradaki insanlarımızın ihtiyaçlarını giderici etkinlikleri artırmaya devam ediyoruz. Bu bağlamda yarın Elbistan'da olacağız. Orada bir mescit ve Türk Kızılay işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz MÜSİAD-Kızılay Kütüphanesi'nin açılışını, ilaveten MÜSİAD Sağlık Ocağı Temel Atma Töreni'ni gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Depremden etkilenen illere yönelik faaliyetlere devam edeceklerini vurgulayan Asmalı, bölgedeki şube ve temsilciliklerinden sürekli bilgi aldıklarını, yurt içi ve yurt dışında 14 binden fazla üyeleriyle milletin hizmetinde olduklarını sözlerine ekledi.