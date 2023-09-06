30 Ekim 1928 Mondros Ateşkes Antlaşması, “ateşkes antlaşması” denmesine rağmen Osmanlı Devleti toprakları yani mübarek Türk vatanı hızlı bir şekilde İtilâf devletleri tarafından işgal edildi. Yetmedi 10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşması uygulamaya konulmak istendi. Türk Milleti Mustafa Kemal’in liderliğinde İstiklâl Savaşı’na girişti. Elde tok avuçta yok.

Bakınız bu durumu"Ahmet Haşim'in 3 Eylül 1919 tarihinde dönemin Manisa Milletvekili Refik Şevket Bey'e gönderdiği 1919 Anadolu'sunun içler acısı halini anlattığı mektubunda……………………………………………………………………………………..yokluğu-yoksuluğu, sefaleti ve Anadolu’nun içler acısı durumunu şöyle anlatıyor:

“…………….Refik; Ankara’da, Almanya İmparatoru’nun Anadolu hastalıklarını tetkik etmek üzere gönderdiği bir tıp heyetinin bazı büyük rütbeli ileri gelenleriyle görüştüm. Bunlar, bir seneden beri her gelen hastayı ücretsiz muayene etmek ve mümkün olduğu kadar incelemelerini sıhhatli kişiler üzerinde (mektep talebesi gibi) yapmak suretiyle şunu anlamışlardır ki, Anadolu Türklerinin karınları kurtlarla yüklü ve kanları bu kurtların salgıladığı parazitlerle dolu bulunuyor. Cinsi, yakın bir yok olma ile tehdit eden bu hâlin sebebi neymiş bilir misin? beslenme eksikliği.

Her ne kadar garip görünse de Anadolu Türkleri henüz ekmek yapımından bile habersizdirler. Yedikleri mayasız bir yufkadır ki, ne olduğunu yiyenlerin midesine bir sormalı. İstisnasız nakil araçları kağnıdır. Ellerinde esir olan öküzler ve bu türden hayvanlar için en zalim düşüncelerin bile icadındanaciz kalabileceği -bununla beraber ağır, dar ve maksada gayr-ı salih bu âlet- hiç şüphe yok ki, taş devri keşfi ve aletlerindendir. Kağnı bir araba değil, fakat, hayvana yapışıp onun hayat unsurlarına hortumunu sokan ve bu suretle kanını ve canını çeken bir canavardır. uzaktan görüldüğü zaman heyet-i umumiyesiyle bir arabadan ziyade büyük ve korkunç bir karafatma hissini veren tarihe aşina bir göz için üzerindeki uzun değneği ve ayakta duran arabacısıyla dara ve Keyhüsrevdevirlerine ait taşlar üstünde çizilmiş ilkel arabaları hatırlatan bu kağnıların boyunduruğu altında masum hayvanların çektiği azabı gördükçe, onu sevk eden sakin köylünün insanlar gibi bir ruhu olup olmadığından şüphe ettim……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...¨

Bu yokluk içersinde Yüce Türk Milleti 7 düvele karşı zaferi kazandı ve hiç zaman kaybetmeden Önderi Mustafa Kemal ile birlikte kalkınma hamlesini başlattı. 15 yıl gibi çok kısa bir zamanda üretim yapan fabrikalar kurdular. Bu fabrikalar sayesinde 1929-1938 yılları arasında ağır sanayi üretimi %152 artarken toplam sanayi üretimi %80 artmıştır.

1-Ankara Fişek Fabrikası (1924)

2-Gölcük Tersanesi (1924)

3- Şakir Zümre Fabrikası (1925)

4-Eskişehir Hava Tamirhanesi (1925)

5-Alpullu Şeker Fabrikası (1926)

6-Uşak Şeker Fabrikası (1926)

7-Kırıkkale Mühimmat Fabrikası (1926)

8-Bünyan Dokuma Fabrikası (1927)

9-Eskişehir Kiremit Fabrikası (1927)

10-Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikası (1928)

11- Ankara Çimento Fabrikası (1928)

12-Ankara Havagazı Fabrikası (1929)

13-İstanbul Otomobil Montaj Fabrikası (1929)

14-Kayaş Kapsül Fabrikası (1930)

15-Nuri Killigil Tabanca, Havan ve Mühimmat Fabrikası (1930)

16-Kırıkkale Elektrik Santrali ve Çelik Fabrikası (1931- Genişletildi)

17-Eskişehir Şeker Fabrikası (1934)

18-Turhal Şeker Fabrikaları (1934)

19-Konya Ereğli Bez Fabrikası (1934)

20-Bakırköy Bez Fabrikası (1934)

21-Bursa Süt Fabrikası (1934)

22-İzmit Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası (1934 Temel Atma)

23-Zonguldak Antrasit Fabrikası (1934 Temel Atma)

24-Zonguldak Kömür Yıkama Fabrikası (1934)

25-Keçiborlu Kükürt Fabrikası (1934)

26-Isparta Gülyağı Fabrikası (1934)

27-Ankara, Konya, Eskişehir ve Sivas Buğday Siloları (1934)

28-Paşabahçe Şişe ve Cam Fabrikası (1935 – Tamamlandı

29-Kayseri Bez Fabrikası (1934 Temel Atma)

30-Nazilli Basma Fabrikası (1935- Temel Atma)

31-Bursa Merinos Fabrikası (1935 Temel Atma)

32-Gemlik Suni İpek Fabrikası (1935 Temel Atma)

33-Keçiborlu Kükürt Fabrikası (1935)

34- Ankara Çubuk Barajı (1936)

35-Zonguldak Taş Kömür Fabrikası (1935)

36-Barut, Tüfek ve Top Fabrikası (1936)

37-Nuri Demirağ Uçak Fabrikası (1936- İlk Türk Uçağı Nud-36 üretildi)

38-Malatya Sigara Fabrikası (1936)

39-Bitlis Sigara Fabrikası (1936)

40-Malatya Bez Fabrikası (1937 Temel Atma)

41-İzmit Kâğıt ve Karton Fabrikası (1934- Temel Atma)

42-Karabük Demir Çelik Fabrikası (1937- Temel Atma)

43-Divriği Demir Ocakları (1938)

44-İzmir Klor Fabrikası (1938- Temel Atma)

45-Sivas Çimento Fabrikası (1938-Temel Atma)

Kısacası: Yokluk içerisinde bu kadar fabrikalar yapan millete ve onun önderine bence binlerce teşekkür etmek gerekir ve teşekkür ediyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi: "Türk Milleti, Türk malı alın, Türk parası Türk ülkesinde kalsın! ¨