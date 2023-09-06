İREM DERİCİ GÜNDEME DAİR ÇARPICI AÇIKLAMALAR YAPTI!

İREM DERİCİ’NİN SAHNESİNDE ‘FİLENİN SULTANLARI’ COŞKUSU

“SERDAR ORTAÇ TÜRKİYE'NİN BAŞINA GELMİŞ EN BÜYÜK STARLARDAN BİRİDİR”

“Serdar Ortaç Şarkıları Vol 2” albümünde seslendirdiği “Yaz Günü” adlı şarkıyla fırtınalar estiren İrem Derici dün akşam 50. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında sahneye çıktı. ‘Filenin Sultanları’nın şampiyonluğunu seyirciyle birlikte kutladı! Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Derici gündeme dair de çarpıcı açıklamalar yaptı…

Bu yazın konser rekortmeni İrem Derici çıkardığı şarkılarla da dijital platformların dinlenme listelerinde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Serdar Ortaç şarkısı “Yaz Günü” ile büyük ilgi gören İrem Derici dün akşam 50. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali’nde konser verdi.

İrem Derici sahneye çıkar çıkmaz elbisesinin azizliğine uğradı ve askısı koptu. Seyircilere seslenen Derici “Nazar değdi! 2023’ün en güzel konserini vermeye geldim. Elbisemi değiştirip geliyorum. Namus elden gitmesin aman!” diyerek başka bir sahne kıyafetiyle seyircisinin karşısına çıktı. Coşku dolu bir kalabalığa unutulmaz bir gece yaşatan İrem Derici hem müziğiyle hem de sohbeti ve esprileriyle Silifkelilerin sevgilisi oldu. Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok’un hediye ettiği yoğurdu üzerinde adı yazan özel kaşıkla tadınca büyük alkış koptu.

İrem Derici konser boyunca A Milli Kadın Voleybol Takımımızın Sırbistan ile yaptığı maçın durumunu ekibine sorarak takip etti. Avrupa şampiyonu olduğumuz haberi gelince sahnede Türk bayrağı açarak “Türk kadını Avrupa'yı fethetti. Tebrikler Sultanlar!” diyerek kalabalığı coşturdu.

SERDAR ORTAÇ’I SAVUNDU

Konser öncesi basın mensuplarıyla buluşan İrem Derici son dönemde Serdar Ortaç için yapılan yorumlara çok üzüldüğünü söyleyerek “Ben anneannemi MS hastalığından kaybettim. Annemin ellerinde rahmetli oldu. MS büyük bir hastalıktır. Serdar Ortaç Türkiye'nin başına gelmiş en büyük starlardan biridir. Bugün polemikler oldu, girmem ama Serdar Ortaç başka biri. 2017'de ben 45 gün yoğun bakımda kaldım. ‘Durumu kötüye gidiyor’ haberi çıktığında Instagram’da takipçi sayım artmıştı. Hastaneden çıktığımda 3 bin yorum vardı. Bazı yorumlar şöyleydi: Sen ölmedin mi? Bu ölmemiş miydi? Manyakça yorumlar yapılmıştı. Sen biliyor musun Serdar Ortaç ne kadar ilaç kullanıyor ne yaşıyor? Susup saygı duymak lazım” dedi

Bir muhabirin “Anne olmak istiyor musunuz?” sorusuna ise “Benden anne olmaz. Çok kariyer odaklıyım. Yapmak istediklerim var. Meslektaşlarım Bengü ve Merve Özbey çok güzel anne oldular ve sahneye çıkıyorlar. Bende onların gücü yok, bende korku var” cevabını verdi.

PRODÜKTÖR CAN ATAYILMAZ'DAN YEPYENİ BİR “PARAMPARÇA”

Ajda Pekkan’dan Tarkan’a, Gülşen’den Edis’e birçok yıldızla çalışan prodüktör Can Atayılmaz, Müslüm Gürses’in 21 yıl önce seslendirdiği “Paramparça”yı yepyeni bir düzenlemeyle yorumladı. Can Atayılmaz & Müslüm Gürses imzalı “Paramparça” dijital platformlarda yayında…

Müzik hayatına 7 yaşında piyano ve davul çalarak başlayan prodüktör Can Atayılmaz, uzun yıllar Ozan Çolakoğlu ile çalıştı. Ajda Pekkan, Tarkan, Gülşen, Göksel ve Edis gibi birçok ünlü yıldızın albümlerinde yer aldı. Son dönemde Yıldız Tilbe ve Aleyna Tilki’nin prodüktörlüğünü yaptı.

Müslüm Gürses’in yorumculuğuna olan hayranlığıyla bilinen Can Atayılmaz, büyük ustanın 21 yıl önce yorumladığı Teoman şarkısı “Paramparça”yı kendi müzik tarzında yeniden düzenledi. Atayılmaz “O yıllarda çok küçük yaşta olduğum için maalesef kendisiyle çalışabilme imkânım olmadı. Ama ses ve bıraktığınız eserler ölümsüzdür. Teoman ve Burhan Bayar’a hayalimi gerçekleştirme fırsatı verdikleri için teşekkür ederim” dedi.

Can Atayılmaz & Müslüm Gürses “Paramparça” Bayar Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.

GÜLBEN ERGEN İÇİN BİRBİRLERİYLE YARIŞTILAR!

2008’de yayınladığı “Sürpriz” şarkısı tekrar popüler olan Gülben Ergen dün akşam Edirne’nin Havsa ilçesinde sevenleriyle buluştu. Konser alanını dolduran halk izdiham yaratırken Gülben Ergen hayranlarını sahneye davet ederek onlara renkli bir gece yaşattı.

Son dönemde popülerliğin zirvesine çıkan Gülben Ergen konserlerinde sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Dün akşam Edirne’nin Havsa ilçesinde sahneye çıkan Gülben Ergen’in konserinde adeta izdiham yaşandı. Havsa ve çevre ilçelerden gelen hayranları Gülben Ergen’i yakından görmek için birbiriyle yarıştı.

Havsalıları kırmayan Ergen sahneden inip halkın arasına karıştı. Onlarla fotoğraf çektirip, şarkılarını birlikte söyledi. Bununla da yetinmedi, şanslı hayranlarını sahneye davet edip hep birlikte dans ettiler. Gecenin sonunda seyirci Gülben Ergen’i bir türlü bırakmak istemedi.

Havsa konseri ardından İzmir, Menemen sahnesi için yola çıkan Gülben Ergen’in maratonu son hızla devam ediyor. Ergen, İstanbul Kuruçeşme Arena‘da, 6 Eylül’de İbrahim Tatlıses ve Şafak Sezer ile büyük bir şova imza atacak.

EDA BABA'dan yaz sonu sürpriz cover 'Şapkam Düştü'

İbrahim Erkal 'HÜRMET' albümünden peş peşe yepyeni tekliler müzikseverlerin beğenisine yaz boyunca sunulmaya devam ediyor. Alternatif müziğin sevilen kadın yıldızlarından Eda Baba, ‘Şapkam Düştü'' şarkısını kendi tarzında son derece eğlenceli ve ritmik bir şekilde hazırlanan aranjesi ile yeniden yorumladı. İbrahim Erkal'ın 2015 yılında yayımlanan Nefes 1 albümünde yer alan, sözü müziği İbrahim Erkal'a yeni düzenlemesi Onur Güney Kumaş – Umut Yumurtacı ait Şapkam Düştü’, tüm dijital platformlarda yayına video klibiyle birlikte girdi.

Zamanın ruhunu yakalayan şarkılara imza atan ve 11 Mayıs 2017’de aramızdan ayrılan, arabesk fantezi müziğin en önemli isimlerinden İbrahim Erkal, iki yılı aşkın süredir üzerinde titizlikle çalışılan çok özel bir saygı albümüyle anılıyor.

Uzun zamandır yeni bir proje yayınlamayan, Unkapanı’nın en güçlü yapım şirketlerinden Ulus Müzik etiketiyle çıkacak İbrahim Erkal “Hürmet” albüm serisinin prodüktörlüğünü İskender Ulus gerçekleştirdi.

3 bölümden oluşan albümden, kısa aralıklarla, albümde her tarzın en güçlü yorumcularının yeniden hayat verdiği şarkılar dinleyicinin beğenisine üçlü gruplar halinde her ay sunulmaya devam ediyor.

AYÇA VARLIER’İN MUHTEŞEM DÖNÜŞÜ

Broadway’den Broadway’e geliyor

Oyuncu, şarkıcı Ayça Varlıer kariyerinde yepyeni sayfa açmak için gittiği Amerika’da, iki farklı Broadway müzikalinde oynayan tek Türk oldu.

İki yıl sonra Türkiye'ye dönüyor

Ayça Varlıer çok çalışarak, kendini her geçen gün geliştirerek yeni projelere imza atarken, Türkiye’yi de unutmadı ve Broadway in İstanbul Vol.2 projesinde oynamayı kabul etti. Yoğun programı arasında, Türkiye’den gelen müzikal teklifini seve seve heyecanlanarak kabul eden Varlıer, sadece iki hafta bu proje için iki yıl sonra Amerika’dan dönüyor.

19 Eylül'de sahnede

19 Eylül’de BKM Yaz Etkinlikleri kapsamında Maximum Uniq’te “Broadway in Istanbul VOL.2“ projesinde yer alacak Varlıer ‘Muhteşem bir ekibin parçası olacağım için çok heyecanlıyım! Seyircinin yoğun ilgisi ve isteği üzerine bu sene de devam kararı alan projede sürpriz şarkılarla ve düetlerle karşınızda olacağım’ dedi.

Sanat yönetmenliğini Nur Doğan, müzik direktörlüğünü Serpil Günseli, yönetmenliğini Uğur Baburhan’ın yaptığı müzikalin yapımcısı ise Nurcan Karaca.

GÖKHAN ÖZEN İSTANBUL’U YAKTI

Türk pop müziğine unutulmaz şarkılar hediye eden, müzisyen, yorumcu, yakışıklı popstar, yedi yıl sonra ilk konserini Paraf Kuruçeşme sahnesinde verdi. Son yıllarda yaşamına Amerika’da devam eden, yenilikçi ve ilerici tavrıyla müzik dünyasına damgasını vuran Özen, biletleri tükenen ve üç saat süren konserinde, sınırsız enerjisi ile binlerce hayranını coşturdu.

‘Yedi yılın özlemi, yedi yılın hasreti, bu gece İstanbul’u yakacağız’ diyen Gökhan Özen, uzak kaldığı yıllarda sosyal medya üzerinden, her gün yüzlerce mesaj aldığını söyleyip ve beni buraya getiren sizlerin sevgisidir açıklamasını yaptı.

Bu konser için sahnede kendisine eşlik eden dansçıları ve müzisyen arkadaşları ile Özen, hazırladığı birçok sürprizden dolayı hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.

Kızıyla sahnede dans etti

Unutulmaz anlara sahne olan konserde Budala ve İki Yabancı şarkılarında Özen’e kızı eşlik etti. İlk defa sahnede kızıyla dans eden sanatçı, duygusal dakikalar yaşadı.

Müthiş sahne performansının yanında beyaz kuyruklu piyanoda söylediği Duman Gözlüm, Seni Kimler Aldı, Ne Farkeder gibi şarkılarla da romantik rüzgarlar estirdi.

Çoğu şarkısında kendisine eşlik eden 4 kadın dansçısı ile farklı koreografiler sergileyen Özen, sıcak ve sempatik tavırları ile hayranlarını büyüledi.

Dj, prodüktör Murat Hendes ile ortaklık

İşitsel olduğu kadar görsel yönü kuvvetli sahne şovu ile muhteşem bir geri dönüş yaşatan Özen, yakında Avrupa’da yayınlanacak Benden Sorulur şarkısının yeni versiyonunu Almanya’dan gelen dj prodüktör Murat Hendes ile birlikte sergiledi.

Seyircilerin arasına katıldı

Konserin ikinci bölümünde kıyafet değiştiren Gökhan Özen, bir ara sahneden seyircilerin arasına karışarak; hem şarkısını söyledi hem de onları kırmayarak selfiler çektirdi.

Yanlış Numara, Sitemkar, Resimler Hayaller, Nazar, Aramazsan Arama, Duman Gözlüm gibi hitlerini söyleyen Özen, Sorry Seems, Bomboleo gibi farklı dillerden şarkıları da ustaca söyledi.

Bir an bile enerjisi düşmeyen konserin sonunda popstar Aramazsan Arama’yı söylediğinde resmen Kuruçeşme yıkıldı. Yoğun seyirci tezahüratıyla yeniden sahneye çıkan Özen, 28 Eylül’de yeniden sevenleri ile buluşuyor.