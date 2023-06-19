İSTANBUL AA- Esenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un tarihi, teorisi, insan, müzik ve enstrüman başlıklarında kaleme alınan, 35 makalenin yer aldığı kitapta, müziğin İstanbul'daki serüveni irdelendi.

Asmalı Mescit ve Evliya Çelebi Muhtarlıkları hizmete açıldı Asmalı Mescit ve Evliya Çelebi Muhtarlıkları hizmete açıldı

Belediyenin desteğiyle, ses ve tambur sanatçısı Hakan Dedeler tarafından hazırlanan, musiki ve kültürel geçmişe yönelik güçlü bir referans oluşturması beklenen eser 8 bölümden oluşuyor.

Alanında uzman isimlerin katkılarıyla hazırlanan eserin tanıtımı, 21 Haziran Dünya Müzik Günü'nde yazar, edebiyatçı, müzik icracıları ve bilim adamlarının katılımıyla gerçekleşecek.