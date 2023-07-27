Haber: Mert Osman Erman

Bayan Suu Kyi, Pazartesi günü Nay Pyi Taw'da bir hükümet binasına götürüldü, hapishane kaynakları BBC Burmese'ye bildirdi. Bir yıl boyunca tecrit altında kalmıştı.

78 yaşındaki lider, kapalı kapılar ardında askeri yönetimin düzenlediği mahkemelerde hapse mahkum edildi ve 33 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İki yıldan uzun süredir onun durumuyla ilgili neredeyse hiç haber çıkmadı.

Askeri makamlar tarafından gözaltından alınmasının ev hapsine taşınması konusunda henüz onaylanmış bir bilgi yok, ancak ülkenin demokratik seçilmiş liderini serbest bırakma çağrılarıyla karşı karşıya kalan yetkililerden gelebilecek bir olumlu işaret olabilir.

Bayan Suu Kyi'nin hastalandığına dair söylentiler vardı, ancak askeri yetkililer bu raporları reddetti. Bu hafta başlarında, hapiste tutulduğu Nay Pyi Taw hapishanesinden bir kaynak, BBC Burmese'ye iyi sağlıkta olduğunu söyledi.

Tayland'ın dışişleri bakanı da bu ay içinde Bayan Suu Kyi'yi ziyaret ettiğini açıkladı, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Askeri tarafından altı ayda bir yapılan hapishane muayenesinin ardından Bayan Suu Kyi'nin ülkenin başkentindeki bir hapishaneye tek başına transfer edildiği bildirildi.

Suçlamaların hepsini reddeden Nobel ödüllü lider, insan hakları grupları mahkeme duruşmalarını sahte olarak kınadı.

Bağımsızlık kahramanı General Aung San'ın kızı olarak, o askeri diktatörlüğe karşı pro-demokrasi hareketinin bir lideri olarak ortaya çıktı. Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) adlı siyasi partiye katkıda bulundu, ancak 1989 yılında ev hapsine alındı.

Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Bayan Suu Kyi, dünyanın önde gelen demokrasi ikonlarından biriydi. 2010'da gözaltından çıkarılması Myanmar'da ve dünya genelinde kutlandı.

Ancak, hükümetinin iktidarda olduğu dönemde Myanmar'ın Müslüman Rohingya'ya karşı soykırım iddialarına karşı BM Uluslararası Adalet Divanı'nda ülkesini savunması nedeniyle eleştirildi. Yaklaşık bir milyon Rohingya, son yıllarda Myanmar'dan kaçarak komşu Bangladeş'te mülteci olarak yaşıyor.