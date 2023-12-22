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Operasyonda 12 milyon 800 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

"Narkogüç-40 Operasyonu" kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Bürosunun koordinesinde, Esenyurt ve Bahçelievler'de 3 ayrı adresteki depoya baskın düzenlemişti.

Tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı olması Anayasa'ya uygun bulundu

Tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı olması Anayasa'ya uygun bulundu

Öte yandan operasyonda İstanbul'da ele geçirilen 12 milyon 800 bin uyuşturucu hap, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Balmumcu Kışlası'nda sergilendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlıklarınca 47 ilde yapılan " Narkogüç-40 " operasyon unda, İstanbul'da gözaltına alınan 5 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

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