Haber: Damla Oya Erman

Axiom Mission 4 (Ax-4) olarak adlandırılan bu görevde, mürettebat yaklaşık 14 gün boyunca uzay istasyonuna bağlı kalacak. Görevin başlangıç tarihi en erken Ağustos 2024 olarak belirtiliyor. Mürettebat, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya fırlatılacak.

NASA'nın ticari uzay yöneticisi Phil McAlister, bu tür özel astronot görevlerinin düşük Dünya yörüngesinde devlet destekli bir faaliyetten NASA'nın birçok müşteriden biri olduğu bir faaliyete geçişi desteklediğini belirtti.

Axiom ekibi, uçuşları için NASA ve SpaceX ile eğitim alacak ve fırlatma sağlayıcısı olarak SpaceX ile iletişime geçti.

Axiom ve NASA, 2021 yılında ilk görev için işbirliği yapmış ve Mayıs 2021'de ikinci görev gerçekleştirilmişti. Üçüncü görevin ise en erken Ocak 2024'te yapılması planlanıyor.

Bu özel görevler, düşük Dünya yörüngesinde sürdürülebilir bir ABD varlığı sağlamak ve Uluslararası Uzay İstasyonu operasyonlarından sonraki geçişi kolaylaştırmak için yapılan önemli adımlar olarak görülüyor.