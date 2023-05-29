HABER: DİNÇER KARACALAR

Sanatçı müzik sevdalarına olan inancıyla Deniz Tutmaz’ı yazarak kendilerine hediye etti. Nazan Öncel önce ki gün sahne aldığı Moda Kayıkhane’de düet yaptığı Sade İnsanlar’ı sahneye alarak “Deniz Tutmaz” ı birlikte seslendirdi. İzleyici tarafından büyük alkış alan düet sonrasında Nazan Öncel şöyle konuştu; Popüler olduğunuz gün adınız gibi mütevazı kalırsanız başımın tacısınız. Kızlar bu yakışıklı adamlara iyi bakın” demesi üzerine Nazan Öncel’in elini öpen gurup elemanlarına “Elimi de öptürdüm” diyerek takıldı.