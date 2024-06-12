Şirketten yapılan açıklamaya göre, içerik platformu TV+, NBA maçlarını sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor.

NBA'de Doğu Konferansı finalini kazanan Boston Celtics ile Batı Konferansı finalinin galibi Dallas Mavericks arasında final heyecanı sürüyor.

Evindeki ilk 2 maçı 107-89 ve 105-98'lik skorlarla kazanan Celtics seride 2-0 önde.

Dallas Mavericks'in yıldızı Luka Doncic'in çabası galibiyet için yeterli olmazken, Boston sıkı takım savunması ve Tatum'un birebir eşleşmelerdeki başarısıyla avantajı ele geçirdi.

Dallas evinde seriyi eşitlemek istiyor

Final serisinin 3'üncü maçı 13 Haziran Perşembe günü Türkiye saatiyle 03.30'da Dallas'ın sahasında oynanacak.

Dallas Mavericks evindeki 2 maçta, Doncic önderliğinde Celtics'in etkili savunmasına karşı çözüm geliştirip seriye denge getirmeye çalışacak.

Boston Celtics ise ilk 2 maçın yıldızları Jrue Holiday ve Jayson Tatum'ın performanslarının yanı sıra ve savunma sertliğini koruyarak, elde ettiği avantajı korumaya çalışıyor.