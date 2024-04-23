Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Magic'te Paolo Banchero'nun 21 ve Franz Wagner'in 18 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 23 sayı, 8 ribaunt, Jarrett Allen ise 16 sayı, 20 ribauntla galibiyette ön plana çıktı.

Cleveland Cavaliers, Orlando Magic'i ağırladığı mücadeleyi 96-86 kazandı ve seriyi 2-0 yaptı.

76ers'ta Tyrese Maxey 35 sayı, 10 asist ve Joel Embiid 34 sayı, 10 ribauntla oynadı.

Knicks'te Jalen Brunson 24 sayı, 8 ribaunt ve Josh Hart 21 sayı, 15 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

New York Knicks, sahasında Philadelphia 76ers'ı 104-101 mağlup ederek seride 2-0 üstünlük yakaladı.

Lakers'ta Anthony Davis 32 sayı, 11 ribaunt ve LeBron James 26 sayı, 12 asistle mücadele etti.

Ev sahibi Nuggets'ta Nikola Jokic 27 sayı, 20 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı, Michael Porter Jr ise 22 sayı, 9 ribaunt üretti.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.