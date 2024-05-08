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Mavericks'te Kyrie Irving'in 20 sayı, 3 asist ve Luka Doncic'in 19 sayı, 6 ribaunt, 9 asistlik katkısı yenilgiyi önleyemedi.

Thunder'da Chet Holmgren 19 sayı, 7 ribaunt ve Jalen Williams 18 sayı, 5 ribaunt, 5 asist üretti.

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 33 sayı, 6 ribaunt, 5 asist ve Evan Mobley 17 sayı, 13 ribauntla oynadı.

Ev sahibi Celtics'te Derrick White 25 sayı, 5 asist ve Jayson Tatum 18 sayı, 11 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Doğu Konferansı yarı final serisi ilk maçında Celtics , all-star oyuncusu Jaylen Brown'ın 32 sayı, 6 ribauntluk performansıyla Cavaliers'ı 25 sayı farkla mağlup etti.

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