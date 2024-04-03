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Cavaliers'ta ise Caris LeVert 26 sayı, 6 ribaunt, 5 asist; Jarrett Allen 21 sayı, 12 ribaunt, 5 asist; Evan Mobley 21 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Fatih Tekke: Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum

Fatih Tekke: Tüm oyuncularımı tebrik ediyorum

Maçta 30 dakika süre alan Ömer Faruk'un 11 sayı, 6 ribaunt, 2 asistle oynadığı Jazz'da Brice Sensabaugh 22 sayı, 7 ribaunt; Collin Sexton 19 sayı, 7 asist ve Taylor Hendrick 18 sayıyla salondan ayrıldı.

Thunder'da Chet Holmgren 22 sayı, 7 ribaunt; Aaron Wiggins 15 sayı, 4 ribaunt; Luguentz Dort 15 sayı, 8 ribaunt; Isaiah Joe ise 14 sayı, 7 asistle mücadele etti.

Sixers'ta Kelly Oubre Jr. 25 sayı, 6 ribaunt; Tobias Harris 18 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ve Paul Reed 12 sayı, 9 ribauntluk performans sergiledi.

NBA 'e 9 maçla devam edildi. Sakatlıktan dönen all-star yıldızı Joel Embiid 'in 24 sayı, 6 ribaunt, 7 asistle oynadığı maçı kazanan Sixers , bu sezon 41. galibiyetini aldı.

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