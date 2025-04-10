Tekrar merhabalar can dostlarım!

ATATÜRK DİL UNSURUNUN MİLLET İÇİN EN GÜÇLÜ BAĞ OLDUĞUNU BİLİYORDU...

1876’da yürürlüğe giren Kanun-i Esasi

sadece kamu çalışanları için “Türkçe”bilmenin zorunlu olduğunu düzenlemiş idi...

"Türk milletindenim diyen insanlar!

Her şeyden önce ve mutlaka Türkçe konuşmalıdır”dedi Mustafa Kemal ATATÜRK 1926 tarihinde…

10 nisan 1926 tarihinde,

“Devletin resmi dili Türkçedir”düzenlemesi “1924 Anayasası”ile yasallaştı...

TÜRK MİLLETİNİN EN ÖNEMLİ KAYNAŞTIRICI ,BELİRLEYİCİ UNSURU “TÜRKÇE KONUŞMA ZORUNLULUĞU”,TÜRK MİLLETİNİN ,”MİLLET OLMA”HİS VE İSTEĞİNİ GÜÇLENDİRDİ...

TÜRK DİL KURUMU’da 1932 senesinde,

ATATÜRK’ÜN çağlar öncesi öngörüsü ile

“GÜNEŞ DİL TEORİSİ”nin araştırılması ve

“TÜRKÇE”nin geliştirilip,zenginleştirilmesi için

kuruldu…

Keşke ATATÜRK’ÜN KURDUĞU ZAMANDAKİ GİBİ İŞLEVİNİ DEVAM ETTİREBİLSE,KORUNABİLSEYDİ!

...

Şimdilerde başkaca dillerinde anayasaya geçmesi konuşuluyor TÜRKÇENİN yanında;TÜRKİYELİ kavramının konuşulduğu gibi.

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!

NE MUTLU TÜRKÇE KONUŞANA!

10 nisan 1926 önemli bir gündür CUMHURİYET RUHU için.

HİÇ UNUTMASIN TÜRKÇE KONUŞAN İLLER;çünkü ATATÜRK 10 Nisan tarihlerini boşuna belirlememiştir.

Atatürk ile TÜRKÇE konuşup,okuyup,yazarak kalınız…