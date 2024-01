Haber: Mert Osman Erman

1980'lerde bir uzay misyonundan gelen görüntüler, Neptün'ün zengin mavi, Uranüs'ün ise yeşil olduğunu gösterdi.

Ancak bir çalışma, iki buz devi gezegenin her ikisinin de benzer tonlarda yeşilimsi mavi olduğunu keşfetti.

Daha önceki Neptün görüntülerinin, gezegenin atmosferinin ayrıntılarını göstermek için geliştirildiği ve bu durumun gerçek rengini değiştirdiği ortaya çıktı.

"Instagram'da herkesin hayatının bir noktasında yapmış olacağı bir şey yaptılar, renkleri ayarladılar," dedi İskoçya'nın Astronom Kraliçesi ve Edinburgh Üniversitesi astrofizik profesörü Prof. Catherine Heymans, BBC Radio 4'te Today programında.

"Gerçekte Neptün, Uranüs ile oldukça benzer, bu yüzden görüntü çok mavi görünüyor ama aslında Neptün gerçekte Uranüs ile oldukça benzer."

Çalışmayı yöneten Oxford Üniversitesi'nden Prof. Patrick Irwin'e göre, astronomlar uzun zamandır bu iki gezegenin çoğu modern görüntülerinin gerçek renklerini doğru bir şekilde yansıtmadığını biliyor.

"Yapay olarak doygun renk bilimciler arasında biliniyordu ve görüntüler bunu açıklayan başlıklarla birlikte yayımlandı, ama bu ayrım zamanla kaybolmuştu."

Kraliyet Astronomi Topluluğu'nun (RAS) yardımcı direktörü Dr. Robert Massey, görüntüleri geliştirmenin astronomik araştırmada normal bir prosedür olduğunu açıkladı.

"Bir astronomi görüntüsüne bakıp da onun iyileştirilmiş olduğunu düşünmemek aptalca olurdu. Olmaları gerekiyor, çünkü işte bu şekilde işleniyorlar, böylece şeyleri görebilirsiniz.

"Halktan gizlenmiş bir şey yoktu, sadece süreç bu şekilde işliyordu!"

Prof. Irwin ve ekibi, orijinal verileri işleyerek hem Neptün'ün hem de Uranüs'ün renginin şimdiye kadarki ''en doğru temsili'' olduğunu iddia etti.

Başlangıçtaki yanlış anlama, Nasa'nın Voyager 2 uzay aracı misyonu tarafından her iki gezegenin de görüntülerinin üç ayrı renkte kaydedildiği sırada ortaya çıktı.

Görüntüler, bileşik renk görüntülerini oluşturmak için tekrar bir araya getirildi, ancak bu renkli görüntüler her zaman doğru bir şekilde dengelenmemişti. Kontrast ayrıca gezegenlerin bulutlarının, bantlarının ve rüzgarlarının ayrıntılarını ortaya çıkarmak için güçlü bir şekilde artırıldı. Neptün'ün durumunda, her iki süreç de onu gerçekte olduğundan daha mavi hale getirdi.

Yakın tarihli bir çalışmada, araştırmacılar Hubble Uzay Teleskobu Görüntüleme Spektrografı ve Avrupa Güney Gözlemevi'nin Very Large Telescope'ındaki Multi Unit Spektroskopik Keşif verilerini kullandı.

Her iki enstrüman da her pikselin her iki gezegenin gerçek renklerini üretebilen bir renk spektrumu olduğu için, araştırmacılar her iki gezegenin gerçek renklerini üretebiliyor.

Analiz, Uranüs ve Neptün'ün benzer bir yeşilimsi maviliğe sahip olduğunu ortaya koydu, ancak araştırmacılar küçük bir fark buldu. Model, bu farkın, Neptün'ün üzerindeki ince sis tabakasından kaynaklandığını gösteriyor.

Çalışma ayrıca Uranüs'ün yaz ve kış aylarında biraz daha yeşil göründüğünü, biri güneşe doğru işaret ederken diğerinin ekvatör üzerinde olduğu ilkbahar ve sonbahar aylarında biraz daha mavi bir renge sahip olduğunu gösterdi.

Araştırma, Royal Astronomical Society'nin Monthly Notices dergisinde yayımlandı.